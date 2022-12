Gran Premio Vini Monzon-Tenuta Antonini 2022, ciclocross ad Ancarano

ANCARANO – Ad Ancarano si sono messi a punto gli ultimi preparativi per il Gran Premio Vini Monzon-Tenuta Antonini di sabato 24 dicembre, grazie al meticoloso gruppo di lavoro nel dietro le quinte con a capo il Bike Academy Abruzzo, insieme alla Sofer Savini Due OMZ e all’Abmol Eventi, con il supporto degli sponsor Cascioli Rent, Sirio, Sofer Carpenterie, Vini Monzon e Tenuta Antonini.

Si tratta di una manifestazione molto attesa negli ambienti del ciclocross regionale ed extra-regionale (decima prova dell’Adriatico Cross Tour, assegnazione dei titoli regionali FCI Abruzzo e dei punti top class), destinata a ripetere il pieno successo delle precedenti edizioni disputate sempre il giorno della vigilia di Natale (alternanza tra Ancarano e Sant’Egidio alla Vibrata nel triennio 2019-2020-2021).

Numeri alla mano, si supera ogni più rosea aspettativa: oltre la soglia dei 300 partecipanti da più regioni d’Italia (Abruzzo, Marche, Emilia Romagna, Molise, Umbria, Toscana, Puglia, Basilicata, Campania, Lazio e Lombardia), nell’intento di offrire uno spettacolo di ottima caratura sul piano agonistico tra lo sterrato e i vigneti della Tenuta Antonini (tracciato di circa 2.800 metri).

PROGRAMMA

Causa l’elevato numero di partenti, sono state organizzate più partenze: la prima alle 9:30 per le donne master e i master uomini di seconda fascia over 45 e di terza fascia over 54 (tempo gara 40 minuti), la seconda per élite, under 23 e i master di prima fascia under 45 (60 minuti con start alle 10:20), la terza per juniores e open donne (40 minuti, partenza alle 11:30), la quarta per allieve donne, esordienti uomini e donne (30 minuti, il via alle 12:20) più l’appendice dedicata ai G6 (20 minuti, il via alle 12:25) e la quinta solo per gli uomini allievi (30 minuti – h 13:00). Di primo mattino il ritrovo alle 8:00 presso la Tenuta Antonini (strada Vicinale Casette) e le prove percorso tra le 8:15 e le 9:15.