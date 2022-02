Programma 2022 del MAXXI L’Aquila: il commento dell’On. Pezzopane

“Era quello che speravo e desideravo, quando decidemmo di investire nel futuro e nella cultura di eccellenza”

L’AQUILA – “Menti e porte aperte, un programma innovativo che ci pone in circuiti internazionali ed esalta il patrimonio e l’esperienza aquilana. Complimenti a Giovanna Melandri, a Pietro Barrera ed a Bartolomeo Pietromarchi per il progetto culturale, per le nuove mostre annunciate e per le iniziative tese ad allargare il pubblico con i giovani e gli studenti. Era quello che speravo e desideravo, quando decidemmo con l’amministrazione Cialente di investire nel futuro e nella cultura di eccellenza definendo un percorso virtuoso con il Ministro Franceschini e la Presidente della Fondazione Maxxi Giovanna Melandri. Le idee erano nuove e chiare: un immobile prestigioso in restauro da destinare ad una missione importante, un ministro attento e disponibile, una Presidente di Fondazione vicina a L’Aquila e noi che volevamo uscire con tutta l’energia possibile dalla depressione del post terremoto pronti a lanciare L’Aquila verso il futuro. Da assessore alla cultura lavorai alla prima bozza di idee, da parlamentare ho promosso il sostegno del governo e del Parlamento che ora ammonta a 2 milioni di € annui. Ecco dove si misura il nostro modo di governare, creare il nuovo, avere ambizioni elevate, rilanciare il ruolo della città capoluogo di regione. Con i fondi del Pnrr altre importanti iniziative si possono realizzare e sicuramente una priorità è dare casa al nostro più grande artista contemporaneo Marcello Mariani. Dare un ruolo all’ intera Piazza Santa Maria Paganica, ricostruire la bellissima ed antica Chiesa puntando a farne simbolo di memoria e di cultura. Identità, nuova missione culturale e creare lavoro di qualità per le giovani generazioni. Per me oggi una giornata felice, ricordando chi era ostile al MAXXI, e che oggi non può che compiacersi di quanto siamo riusciti a pensare, ideare e realizzare.” Così la Deputata Stefania Pezzopane promotrice con Massimo Cialente del Maxxi a L’Aquila ed oggi presente alla presentazione del programma 2022.