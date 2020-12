Progetto strada parallela a Via del Circuito, replica di Pastore a Blasioli

PESCARA – “Una scorretta mistificazione della realtà, quella del Consigliere regionale Blasioli e dei suoi colleghi di partito Giampietro e Catalano, quando sui giornali di oggi si invita questa amministrazione ad avviare immediatamente i lavori per la realizzazione dell’asse viario parallelo a via del Circuito, ossia l’infrastruttura di ricongiungimento con via Valle Roveto”. È duro l’intervento del presidente della Commissione Lavori Pubblici, Massimo Pastore, in risposta a quanto dichiarato dal centrosinistra.

“Oggi si cerca maldestramente di far ricadere su questa amministrazione i ritardi e gli incredibili errori procedurali commessi durante il mandato del sindaco Alessandrini, e, cosa ancor più grave, dello stesso Blasioli che all’epoca ha rivestito i panni di assessore ai Lavori Pubblici. Il progetto in questione è infatti giunto alla fase definitiva senza i necessari pareri favorevoli di natura archeologica, idraulica e paesaggistica. Come dire, senza avere i piedi per camminare. A meno che Blasioli non conosca procedure per aggirare le leggi e la Soprintendenza. Quest’ultima – contrariamente a quanto si vuol far credere – non ha in realtà espresso un parere favorevole che possa consentire l’immediato avvio del cantiere, ma lo ha condizionato, sotto il profilo paesaggistico, ad alcune prescrizioni che al momento richiedono un nuovo progetto di mitigazione, quindi si dovrà presentare un nuovo intervento di ricostruzione paesaggistico-ambientale. Senza dimenticare la presenza nell’area di alcuni terreni che non sono di proprietà pubblica. Il resto sono solo parole in libertà. Blasioli faccia mea culpa anziché passerelle. Nell’arte dello scaricabarile non teme confronti, i pescaresi meritano di conoscere la verità dei fatti”.

La Soprintendenza Archeologica, alle Belle Arti e al Paesaggio ha di fatto richiesto degli adeguamenti, cui seguirà, una volta definiti gli elaborati e l’Autorizzazione Paesaggistica, una nuova verifica.

“I nostri uffici comunali stanno lavorando da mesi – ha concluso Pastore – per porre riparo ai vizi della procedura. Una cosa è certa: questi pareri andavano chiesti prima della progettazione; ma Blasioli non lo fece. È di tutta evidenza che i nodi vengono sempre al pettine, come in effetti è poi accaduto”.

La parallela a via del Circuito, una volta completata, determinerebbe un prevedibile beneficio riguardo ai volumi di traffico, agli incolonnamenti in entrata a Pescara e alla viabilità dell’intera zona dei Colli.