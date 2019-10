Progetto innovativo di scrittura creativa e disabilità a Montesilvano

Al via dal 9 ottobre 2019 “Ooops! Scrittori Speciali” un progetto per dare continuità formativa e linguistica ai ragazzi diversamente abili che hanno terminato le scuole dell’obbligo

MONTESILVANO – Dal 9 ottobre, la mattina dalle 10 alle 12 ogni mercoledì, parte il progetto Ooops! (scuola di scrittura e narrazione) con Scrittori Speciali “LeggoScrittura”. Un progetto innovativo di scrittura creativa e lettura espressiva, per dare continuità formativa e linguistica ai ragazzi diversamente abili che hanno terminato le scuole dell’obbligo. Il laboratorio sarà curato da Beniamino Cardines scrittore, Rosetta Clissa poetessa, Elena Kanani lettrice, in collaborazione con l’AEA-Associazione Editori Abruzzesi, I.C.Troiano Delfico, Parrocchia Sant’Antonio, spaziocomune, Spazio Libero, Bibliodrammatica aps.

Beniamino Cardines, scrittore e giornalista, responsabile e ideatore del progetto: “Abbiamo incontrato le famiglie, le abbiamo ascoltate e con loro pensato a questo laboratorio che da una parte stimola creativamente i ragazzi e le ragazze, dall’altra li accompagna in un percorso di educazione al linguaggio, aiutandoli a esprimersi e dando continuità formativa alla loro preparazione culturale. Questo ci permette di offrire un servizio con una forte valenza sociale che incontra le necessità di molte famiglie con figli diversamente abili, permettendo ai loro ragazzi di socializzare e di formarsi attraverso la scrittura, la narrazione e tutto il patrimonio proveniente dalla letteratura”.

Il laboratorio si terrà presso il neonato “Centro Culturale Sorrisi in Città – residenza Spazio Libero” situato nel centro di Montesilvano. La programmazione di “Sorrisi in Città” del mese di giugno 2019 ha mostrato una grande vitalità di Montesilvano a rispondere alle sollecitazioni culturali. Una rete di Associazioni e Istituzioni formata da Spazio Libero, I.C.”T.Delfico”, Bibliodrammatica aps, Spaziocomune, Parrocchia Sant’Antonio ha deciso di mettere in rete le proprie forze e competenze per costruire insieme una comunità culturale. Nasce dunque una proposta permanente con l’intenzione di produrre e promuovere cultura a 360° a partire dal centro di Montesilvano e per irradiarsi su tutto il territorio.

INFORMAZIONI

Facebook – pagina “Sorrisi in Città/centro culturale”

Centro Culturale “Sorrisi in Città” – residenza SPAZIO LIBERO

Via San Francesco 12 – Montesilvano (Pe)

Tel. 085.4450057 – 339.5223285