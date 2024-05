I bambini di Palena e Torricella Peligna sensibilizzati a solidarietà e volontariato

Incontri su queste tematiche con gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Palena-Torricella Peligna” grazie al progetto “Il dono donato”

PALENA – Anche i bambini delle scuole di primo e secondo grado dell’Istituto comprensivo “Palena-Torricella Peligna” (Chieti) saranno sensibilizzati ai valori della solidarietà e del volontariato grazie al progetto “Il dono donato”, che ha come capofila l’associazione “Articolo 3 “ di Pescara. Nelle sedi delle due scuole, a Torricella Peligna e Montenerodomo (Chieti), si stanno svolgendo una serie di incontri su queste tematiche con gli alunni delle classi prima, seconda, terza, quarta e quinta elementare e prima, seconda e terza media. Vi prendono parte gli operatori dell’Associazione “Articolo 3” e delle Avis di Torricella Peligna e Pennadomo, partner del progetto.

“Confrontarsi con i bambini sull’importanza della solidarietà vuol dire cercare di abituarli a entrare in empatia con gli altri, ad esempio con un compagno di scuola che sta affrontando un momento di difficoltà – spiega Antonella Allegrino, fondatrice dell’Associazione Articolo 3 – Durante gli incontri riflettiamo insieme agli alunni e rispondiamo alle domande, facendo in modo di far capire loro quanto sia importante essere altruisti e comprensivi. L’attività di sensibilizzazione verrà attuata anche attraverso un concorso sul tema ‘Il dono colorato’. Ragazzi e bambini saranno invitati a realizzare elaborati sul contenuto degli incontri. Ci sarà una commissione che ne selezionerà alcuni che verranno inseriti in una App che incrocerà domanda e offerta di beni materiali e immateriali da mettere a disposizione di persone fragili in forma gratuita. Tutti gli elaborati realizzati dagli alunni della primaria e della secondaria di primo grado saranno esposti in apposite Stanze del dono, che verranno inaugurate a Torricella Peligna e Pennadomo nel mese di giugno. Ringrazio la Dirigente scolastica Irene Frida Vizzarri e i docenti Talone e Di Battista, coordinatori di progetto, per la disponibilità e l’attenzione dimostrate verso le nostre attività”.

Il progetto “Il dono donato” riguarderà i territori di Casoli, Pennadomo, Torricella Peligna e Montenerodomo. I beneficiari saranno ragazzi e bambini delle scuole, over 65 e famiglie in difficoltà economica e sociale.

È stato ideato ed è coordinato dall’associazione “Articolo 3” (capofila) che ha come partner le Avis di Casoli, Pennadomo e Torricella Peligna e come collaboratori l’Istituto superiore “Algeri Marino” di Casoli, l’Istituto comprensivo “Palena-Torricella Peligna” di Palena, i Comuni di Casoli, Torricella Peligna e Pennadomo. È finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dalla Regione Abruzzo nell’ambito del sostegno alle iniziative e progetti di rilevanza regionale e promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo Settore per la realizzazione di attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore e D.M. 141/2022 Risorse ADP 2022 – 2024, Determina di approvazione Avviso pubblico DPG022/164 del 23/08/2023, Determina di approvazione esiti DPG022/16 del 06/02/2024 CUP C29I24000150008.