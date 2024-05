Inaugurazione dell’ambulatorio polispecialistico di medicina solidale “Kum!”

Il Sindaco Gianguido D’Alberto: “Grazie a questa struttura e al lavoro di quei medici che si sono messi a disposizione dei più deboli, realizziamo il dettato costituzionale”

TERAMO – Domenica 19 maggio, alle ore 11:00, sarà inaugurato il nuovo ambulatorio polispecialistico di medicina solidale “Kum!”, ospitato in un’immobile di proprietà comunale in via Potito Randi 4 e oggetto di un patto di collaborazione sottoscritto tra l’omonima associazione, affiliata all’AUSER Teramo, e il Comune di Teramo.

Un progetto di grande valenza sociale, che si pone l’obiettivo di rispondere alle domanda di prestazioni diagnostiche di tutte le persone che vivono una situazione di disagio economico, che oggi non riescono a curarsi e che saranno indirizzate all’ambulatorio solidale in collaborazione tra i servizi sociali del Comune, la Caritas, le mense sociali e tutte le altre associazioni che quotidianamente operano per contrastare situazioni di disagio.

“Non posso che ringraziare l’associazione KUM! ODV e i tanti medici specialisti, veri amici della comunità, che si sono messi a disposizione dei cittadini più deboli attraverso questo progetto – sottolinea il Sindaco Gianguido D’Alberto – un progetto che, attraverso la sottoscrizione di un patto di collaborazione in cui abbiamo creduto e che abbiamo fortemente voluto, va a realizzare pienamente il dettato costituzionale del diritto alla salute e alle cure, sancito dall’articolo 32 della nostra Carta”.

L’inaugurazione vedrà gli interventi, tra gli altri, del Sindaco Gianguido D’Alberto, del direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia, dei rappresentanti dell’Associazione KUM! e dell’AUSER.