Progetto Energie in Rosa II, oggi nuovo incontro a Lettomanoppello

LETTOMANOPPELLO – Venerdì 22 Novembre dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la Sala Wojtyla di Lettomanoppello (PE), sita in Piazza Umberto I°, si svolgerà il secondo incontro del 1° Percorso per il Buon Vivere dell’Associazione Solideando, nell’ambito delle attività previste dal progetto Energie in Rosa II.

Le attività del Percorso, realizzato con la collaborazione del Comune di Lettomanoppello e dell’Ente Capofila dell’Ambito Distrettuale Sociale (ECAD) 17 – Montagna Pescarese, sono totalmente gratuite per le persone partecipanti, grazie ad un contributo offerto dalla Susan G. Komen Italia onlus.

Il Programma dell’incontro prevede l’intervento del Dr. Andrea Di Blasio, Ricercatore presso il Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, dal titolo Attività fisica ed esercizio fisico: prevenzione e trattamento del cancro alla mammella. A seguire anche l’intervento dello Sportivo Silvio Tavoletta, Judoista di alto livello. Il Percorso ha ottenuto i patrocini morali dell’ASL Pescara e della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Pescara.