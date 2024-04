Realizzazione di un Palaeventi a Pescara: l’idea di Cremonese

PESCARA – “Pescara ha ospitato in questi anni tanti eventi, è stata il palcoscenico di innumerevoli iniziative di successo promosse dal Comune per richiamare turisti e per rilanciare l’immagine della città a livello nazionale e anche oltre. Per i prossimi anni vogliamo continuare a lavorare su una scia già tracciata, che ci ha permesso di raggiungere un invidiabile +48% di presenze turistiche tra il 2019 e il 2023, e vogliamo anche puntare su nuovi e ambiziosi progetti e obiettivi. Uno di questi è la realizzazione di un Palaeventi. E’ un’idea che ho già lanciato all’interno del mio partito, Fratelli d’Italia, affinché sia inserita nel programma, e che voglio condividere con il resto della coalizione e con Carlo Masci”. Sono le parole dell’assessore comunale ai Grandi eventi e al Commercio Alfredo Cremonese che, in vista delle elezioni comunali di giugno, parla di una proposta per la città.

“Si tratta di un progetto che il Comune potrebbe realizzare d’intesa con la Regione e con il contributo dei privati, cioè una cordata di privati, su un’area da individuare. Un intervento del genere può essere realizzato anche pensando a una struttura mobile, non necessariamente ad un impianto fisso. Di certo, sia in un caso sia nell’altro, un Palaeventi renderebbe Pescara ancora più attrattiva per tutte quelle realtà che organizzano spettacoli e, di conseguenza, per un pubblico sempre più numeroso, con tutto ciò che comporterebbe per l’economia della città. Credo che una iniziativa di questa portata meriti la massima attenzione, per il futuro, avendo già ampiamente dimostrato che i grandi eventi funzionano e che Pescara è pronta ad ospitare migliaia e migliaia di persone”, conclude Cremonese.