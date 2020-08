A Tollo in scena lo spettacolo “Primiano, Brigante per amore”

Lo spettacolo, scritto, diretto e interpretato da Marcello Sacerdote e Camillo Chiarieri in scena all’Anfiteatro Comunale il 7 agosto

Venerdì 7 agosto alle ore 21 all’Anfiteatro Comunale di Tollo va in scena “Primiano, Brigante per amore”. Spettacolo teatrale a cura di Cunta Terra. Scritto, diretto e interpretato da Marcello Sacerdote e Camillo Chiarieri

La storia di un giovane pastore che desiderava una vita tranquilla con la sua sposa.

Un amore che diventa impossibile a causa del capriccio di un potente.

Il desiderio di libertà che costringe a prendere “la via della montagna” e farsi brigante.

Tutt’intorno un Abruzzo e un’Italia che si accendono dei fuochi della rivolta anti sabauda.

Aiuto messinscena: Cristian Zulli

Scenografia: Chiara Scarpone, Gianni Colangelo Mad, Cristian Zulli

Abiti di scena: Anna Iezzi

Grafica: Marzia Lamelza

Ispirato alla vera storia di Primiano Marcucci, pastore di Campo di Giove vissuto nell’Ottocento, “Primiano – Brigante per Amore” mette in scena una vicenda umana che si inserisce nel contesto della Guerra al Brigantaggio combattuta nel meridione italiano all’indomani dell’unificazione sabauda. Le vicissitudini di Primiano travalicano però la storia personale del protagonista, diventando efficace paradigma del malcontento generalizzato e delle difficoltà del vivere che in quegli anni attanagliarono le classi sociali popolari della società meridionale.

Ingresso libero.