I biancazzurri hanno avuto alcune occasioni per pareggiarla ma è mancato un pizzico di cattiveria sotto porta. Resta buona la prova complessiva della squadra del neo tecnico Iervese

TORINO – Esordio amaro per mister Iervese che nella gara giocata questa mattina con la sua Primavera subisce una sconfitta di misura per 1 a 0 nella difficile trasferta piemontese contro la Juventus. Nel prossimo turno ci sarà la gara casalinga del Pescara contro la Fiorentina. Biancazzuri che non hanno demeritato contro un avversario reduce da quattro pareggi consecutivi.

CRONACA DELLA PARTITA

Dopo appena 4 minuti Sene prova dal limite ma conclusione sul fondo. Tre minuti appena Pavone prova a seminare il panico nella difesa bianconera che si chiude. Al 16′ ci prova Diambo dal limite ma buona l’opposizione di Israel. La rete bianconera arriva al 18′: discesa a sinistra di Ntenda, sul cross basso per Tongya murato dalla difesa ci arriva Sekulov che di interno mira all’angolino. Immediata reazione del Delfino al 25 con Israle che salva sul tocco ravvicinato di Maragini quindi Belloni calcia debole favorendo il salvataggio di Anzolin sulla linea di porta. Lo stesso giocatore prova a riscattarsi al 36′ ma conclusione sopra la traversa. Nella ripresa al 6′ Sene prova a sfruttare una palla inattiva colpendo di testa e palla di poco alta. Un minuto e su sponda di Belloni, Diambo calcia in corsa ma Israel c’è. Al 22′ un tiro di Tongya viene bloccato a terra da Sorrentino quindi le conclusioni al 26′ di Masella e di De Graca al 35′: in entrambi i casa bersaglio solo sfiorato. Prima della conclusione salvataggio decisivo in spaccata di Vlasenko sul tap-in da pochi passi di Diambo e dell’altra parte De Graca prova a sfruttare un contropiede ma il suo destro termina di poco a lato.

TABELLINO

JUVENTUS: Israel, Ntenda (Riccio 1′ 2°T), Anzolin, Leone (Barrenechea 26′ 2°T), Dragusin, Vlasenko, Tongya, Ahamada, Sene (De Winter 18′ 2°T), Moreno (Da Graca 26′ 2°T), Sekulov.A disposizione: Garofani, Riccio, Gozzi, Barrenechea, De Winter, Da Graca, Omic. Allenatore: Zauli Lamberto

PESCARA: Sorrentino, Martella (De Marzo 41′ 2°T), Diallo, Camilleri (Chiarella 17′ 2°T), Marafini, Quacquarelli, Tringali (Mercado 28′ 2°T), Diambo, Belloni, Pavone, Masella. A disposizione: Klan, Dumbravanu, Paolilli, Longobardi, De Marzo, Tamboriello, Mercado, Chairella. Allenatore: Iervese Pierluigi

Direzione di gara: Di Marco Davide della sezione di Ciampino, I° assistente Mariottini Nicola della sezione di Arezzo, II° assistente Meocci Davide della sezione di Siena.

Reti: Sekulov 17′ 1°T (JUV).

Ammoniti: Marafini 31′ 1°T (PES), Diallo 3′ 2°T (PES), Quacquarelli 44′ 2°T (PES), Pavone 50′ 2°T (PES).

Foto di Massimo Mucciante fonte sito ufficiale Pescara Calcio