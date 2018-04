Primavera, Pescara – Ternana 0-1: decide una rete di Mazzarani

CITTÁ SANT’ANGELO – Vittoria esterna per la Ternana che grazie a una rete di Mazzarani a al 43′ del primo tempo si porta a casa l’intera posta in palio. Passo falso dunque per la squadra del tecnico Epifani dopo il 5-1 ottenuto a Benevento. Con il prossimo turno che vedrà i biancazzurri impegnati a Crotone si concluderà la stagione 2017-2018. In classifica la squadra resta al sesto posto raggiunta dal Perugia. Una posizione in classifica che al di là del prossimo match non subirà sostanziali varizioni visto che il 5° posto di Crotone e Bari è a 4 punti e che il Frosinone, squadra più vicina, è a 3 lunghezze e nel prossimo turno ci sarà proprio Perugia-Frosinone.

TABELLINO:

Pescara-Ternana 0–1

Pescara: Vidovsek, Martella, Zugaro, Marafini, Minelli, Pierpaoli (19’st Palestini), Morselli, Marcelli (19’st Borrelli), Mancini, Cernaz (38’st Pavone), Scimia. A disposizione: Scuccimarra, Diana, Di Giacomo, Ferrini, Gifford, Camilleri, Borrelli, Palestini, Pavone, Palladini. Allenatore: Massimo Epifani

Ternana: Vitali, Mazzarani, Di Renzo, Buono, Filipponi, Tinti, Nesta, Argento, Barbetta (38’st Coia), De Paoli (44’st Sicari), Mennini (32’st Massa). A disposizione: Nardi, Amato, Trovato, Paglia, Massa, Votino, Sicari, Ortolani, Coia. Allenatore: Ferruccio Mariani

Terna Arbitrale: De Tullio Nicola della sezione di Bari, Mittica Giovanni della sezione di Bari e Gregorio Dario della sezione di Bari.

Rete: Mazzarani 43’pt (Ter)

Ammoniti: Marafini 21’pt (Pes), Di Renzo 46’st (Ter)

Recupero: nessuno nel primo tempo, 4 minuti nella ripresa