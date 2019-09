Cinema gratis a The Space Cinema Porto Allegro: ecco quando

Appuntamento speciale martedì 17 fino alle ore 19:00 con il pubblico delle sale di Montesilvano in occasione della festa dei 20 anni

MONTESILVANO – Un’occasione speciale per il The Space Cinema Porto Allegro di Montesilvano che martedì 17 settembre compirà 20 anni. Per l’occasione, The Space Cinema invita tutti gli appassionati spettatori a festeggiare insieme con un’iniziativa speciale dedicata alla comunità cittadina.

Il pubblico potrà infatti assistere gratuitamente agli spettacoli in programmazione nel multisala. L’accesso gratuito è riservato alle proiezioni in partenza entro le ore 19:00 e non valido per i documentari della programmazione The Space Cinema Extra “Chiara Ferragni: Unposted” e “Van Gogh eIl Giappone”.

Il circuito The Space è stato acquisito da Vue International nel novembre 2014, comprende 36 cinema per un totale di 362 schermi, attestandosi come il secondo circuito italiano per dimensioni. Il circuito è composto da multiplex moderni all’avanguardia, tutti con una disposizione ad anfiteatro, e da due cinema iconici situati nel centro città, l’Odeon a Milano e il Moderno a Roma, che ospitano molte delle premiere cinematografiche più importanti. Vue Entertainment International, il gruppo fondato nel 2003 nel Regno Unito da Timothy Richards e Alan McNail, è presente in Uk, Irlanda, Germania, Danimarca, Polonia, Lituania, Lettonia e Taiwan con un fatturato di 900 milioni di euro, pari a una volta e mezzo l’intero mercato italiano.La mission di The Space Cinema è quella di porre al centro del proprio lavoro lo spettatore, a cui offrire l’eccellenza sia per quanto riguarda il livello delle proprie strutture cinematografiche sia nell’offerta sempre più ampia di contenuti esclusivi.