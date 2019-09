Primavera, Lazio – Pescara: le formazioni ufficiali

In campo alle ore 15 presso il campo sportivo F. Gianni di Roma la seconda giornata del campionato Primavera 1

ROMA – Sabato 21 settembre alle 15 seconda giornata di campionato per Lazio e Pescara per la Primavera1. Andiamo a vedere i giocatori che scenderanno in campo ricordando che il match sarà diretto da Francesco Carrione di Castellamare di Stabia, sarà coadiuvato da Fabio Mattia Festa della sezione Avellino e Andrea Nasti della sezione di Napoli. Ricordiamo che nel primo turno di campionato sono stati sconfitti per 3-2 in casa dall’Inter. Gara rocambolesca nel punteggio con la squadra di Legrottaglie avanti per 2-0 dopo 12 minuti ma rimontata tra fine primo tempo e ripresa con rete decisiva arrivata solo a un minuto dalla fine.

Le formazioni ufficiali di Lazio – Pescara

LAZIO: Lia Marco, Cipriano De Azeved Gustavo, Ndrecka Angelo, Minala Marie Joseph, Armini Nicolo Kalaj Sergio, De Angelis Durante Roberto, Czyz Szymon, Nimmermeer Tyro Satchel, Cerbara Alessandro, Falbo Luca. A disposizione: Furlanetto Alessio, Marocco Mattia, Franco Damiano, Francucci Fabio, Kaziewicz Cesar Basile, Shehu Florent, Bianchi Alessio, Shoti Emiliano, Russo Mattia, Zilli Massimo, Petricca Mattia, Cesar. Allenatore: Leonardo Menichini

PESCARA: Radaelli Nicolo, Paolilli Matteo, Quacquarelli Gabriele, Cipolletti Davide, Mane Ibrahima, Diambo Amadou, Martella Alessandro, Camilleri Marco, Mancini Simone, Pavone Fabian, Pina Gomes Antonio Pedro. A disposizione: Lucatelli Igor, D’angelo Federico, Chiacchia Alessandro, Palmucci Stefano, Zinno Claudio, Masella Davide, Chiarella Marco, Blanuta Vladislav, Tamborriello Mattia. Allenatore: Nicola Legrottagli