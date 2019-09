“Plastic Tour” a Pescara per il Festival del Creato 2019

PESCARA – Domenica 22 settembre ore 11.30 nella Piazzetta Martiri della Libertà lungo il Corso Marrucino di Chieti (stand libri). Arriva al IV Festival del Creato il Plastic Tour, ovvero la presentazione di uno dei libri più curiosi dell’anno “Le avventure di Plastica 1/L’inizio delle cose” scritto da Beniamino Cardines, edito da LFA Publisher di Napoli (no eap). Protagonisti del Plastic Tour sono i performers Raffaele Landesti, Fiorella Altobelli, Rosetta Clissa, Elena Kanani, Loredana Di Sante e Antonella Di Giovanni che insieme a Beniamino Cardines daranno vita a una singolare presentazione del libro.

A pochi giorni dall’uscita a fine luglio, il sito www.laplatea.it in un articolo di Debora Fusco segnalava il libro tra le migliori e più intriganti uscite del 2019. Una grande soddisfazione per l’Editore che ha creduto fortemente in questo progetto di eco-letteratura divergente, che affronta le tematiche ecologiche e dell’adolescenza, all’interno di una storia che sorprende il lettore a ogni pagina.

Beniamino Cardines, autore: “È la vita di Plastica che non è solo una ragazzina di 11 anni, ma anche davvero plastica. La sua famiglia, la sua scuola, i suoi amici Lampo, Fulmine, Banda… una vita inventata, neanche tanto. Divertente, ma anche molto pensante. Lei, da grande, vuole fare la biologa marina, perché tanto vale capirla l’acqua, visto che poi ci dovremo tutti finire dentro. Una ragazzina che diventa avamposto della scoperta di un mondo in trasformazione sotto i nostri occhi troppo abituati, a vecchie immagini teletrasmesse, per rendersi davvero conto di ciò che sta avvenendo. Sì, è vero, oggi tutti parlano e vorrebbero un mondo plastic free… ma è evidente che abbiamo prodotto altro e che viviamo in un mondo plastic all!”.

Il libro è edito da LFA Publisher (no eap), www.lfaeditorenapoli.it nuova realtà editoriale diretta da Raffaele Lucignano: “Un libro che va oltre il libro stesso, splendido e particolarissimo, uno scritto che farà parlare di sé. Uno dei libri più intriganti che abbiamo mai prodotto, un libro dal messaggio fortissimo! Appena abbiamo ricevuto questa proposta editoriale ci siamo accorti che “Plastica”, se l’avessimo pubblicato, ci avrebbe dato grandissime soddisfazioni”.

Su tutte le migliori piattaforme on-line: Feltrinelli, Mondadori, IBS, Kindle Store, Apple, I Book Store, Google Play Store, libreriauniversitaria.it, eprice.it, unilibro, DEA store, IBS, Hoepli.it, ecc. Distribuzione Libro Co. Italia. Lettura consigliata, dai 10 anni in su.