Pescara Primavera oggi in campo contro il Bologna

Lunedì 9 dicembre ore 14.30 biancazzurri in campo per la gara casalinga valida come posticipo dell’undicesima giornata di campionato

CITTÁ SANT’ANGELO (PE) – Oggi pomeriggio alle 14.30 in campo la squadra Primavera del Pescara che affronterà il Bologna per il posticipo dell’undicesima giornata del campionato Primavera 1 2019 – 2020. La squadra di Legrottaglie a caccia di punti dopo una serie di sconfitte (le ultime contro Empoli e a Genova) e uno scomodo ultimo posto con 7 punti.

SEGUI LA CRONACA DIRETTA

Il match si potrà seguire a partire dall’ingresso in campo delle due squadre con il supporto della webcronaca offerta gratuitamente da Calciomagazine. Dalle 13.45 circa saranno disponibili le formazioni che scenderanno in campo. Per chi volesse seguirla in tv o streaming ricordiamo la diretta e in esclusiva di Sportitalia 60 DDT e in HD su Si Smart www.sportitalia.com.

Ricordiamo che nell’ultima gara giocata questa è stata la formazione biancazzurra scesa in campo e la sua panchina:

PESCARA: Sava, Masella, Quacquarelli, Celli, Manè, Palmucci, Tringali, Diambo, Blanuta, Pina Gomes, Chiarella. A disposizione: Radaelli, Chiacchia, D’Angelo, Renzetti, Cipolletti, Zinno, Camilleri, De Marzo, Mercado, Sarra, Tamboriello, Afri. Allenatore: Nicola Legrottaglie.