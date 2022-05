Primavera di “GiocaCultura”, due eventi a Giulianova l’8 maggio

GIULIANOVA – Domenica 8 maggio doppio appuntamento con l’archeologia e gli albi illustrati, per la Primavera di “GiocaCultura”, la serie di laboratori dedicata a bambini e ragazzi organizzata dai Musei civici e dalla Biblioteca comunale “Vincenzo Bindi” di Giulianova.

L’incontro della mattina, in Biblioteca “Bindi” alle 10.30, è rivolto ai bambini dai 5 agli 8 anni. Per festeggiare tutte le mamme si sfoglieranno insieme alcuni albi illustrati e saranno poi creati scrigni d’amore con la tecnica del decoupage su scatole di legno.

Alle 16, nel Museo civico archeologico “Torrione La Rocca”, i giovani archeologi dai 5 agli 11 anni potranno invece prendere parte ad una visita del museo incentrata sui commerci nell’antica Roma. Si cimenteranno poi in tutte le fasi di uno scavo archeologico e infine realizzeranno un pesetto da pesca, in formato di portachiavi in argilla, da portare a casa.

La prenotazione è obbligatoria fino a sabato 7 maggio chiamando il numero 085 802 12 90 o scrivendo a museicivici@comune.giulianova.te.it Le attività hanno un costo singolo di 10 euro. Si ricorda inoltre che la Pinacoteca civica Casa museo “Vincenzo Bindi” è aperta ai visitatori il sabato, la domenica e i festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 20.