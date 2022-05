Diretta Pescara – Gubbio: dove vedere la partita in tv e streaming

Mercoledì 4 maggio alle ore 20.30 si gioca Pescara – Gubbio, gara valida per il 2° turno dei playoff di Serie C. Dove poter vedere la partita

PESCARA – Tra le gare in programma per il secondo turno dei playoff di Serie C é Pescara – Gubbio, che si gioca mercoledì 4 maggio, con calcio di inizio previsto per le ore 20.30. Di seguito informazioni su dove poter seguire l’incontro in diretta e la presentazione dell’incontro con le voci della vigilia e le probabili formazioni.

DIRETTA DELLA PARTITA

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 20.30 si potrà seguire la diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 19.30 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Pescara – Gubbio, valida per il secondo turno dei playoff di Serie C, verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C e della Coppa Italia di Serie C.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Mario Cascone della sezione di Nocera Inferiore, coadiuvato dagli assistenti Stefano Galimberti e Davide Conti, entrambi della sezione di Seregno. Quarto uomo Claudio Petrella della sezione di Viterbo

I convocati del Pescara

14 Iacobucci Alessandro, 22 Sorrentino Alessandro, 33 Di Gennaro Raffaeke, 23 Cancellotti Tommaso, 18 Drudi Mirko, 68 Ierardi Mario, 5 Illanes Julián, 28 Ingrosso Gianmarco, 29 Nzita Mardochee, 3 Rasi Alessio, 27 Veroli Davide, 13 Zappella Davide, 16 Diambo Amadou, 19 De Risio Carlo, 8 Memushaj Ledian, 21 Pompetti Marco, 20 Pontisso Simone, 19 De Risio Carlo, 43 Blanuta Vladislav, 11 Cernigoi Iacopo, 52 Chiarella Marco, 97 Clemenza Luca, 7 D’Ursi Eugenio, 9 Ferrari Franco, 17 Rauti Nicola. 40 Delle Monache Marco

La presentazione del match

Gara secca, non sono previsti i tempi supplementari. In caso di parità al termine dei 90’ passerà il turno il Pescara in quanto meglio piazzato nella regular season. Vediamo come le due squadre si presentano all’appuntamento. Gli abruzzesi, al primo turno dei playoff non sono andati oltre l’1-1 contro la Carrarese, ma si sono qualificati in quanto avevano chiuso al quinto posto la stagione regolare a quota 65 punti (contro il decimo dei toscani) con un cammino di diciassette partite vinte, quattordici pareggiate e sette perse, con cinquantasei reti segnate e quarantuno incassate. Gli umbri, al primo turno hanno avuto la meglio della Lucchese vincendo per 1-0,e avevano chiuso la regular season al settimo posto in classifica con 52 punti, frutto di dodici vittorie, sedici pareggi e dieci sconfitte, con cinquantatré gol fatti e quarantaquattro subiti. In campionato é finita 2-2 all’andata e 3-2 in favore del Pescara al ritorno.

QUI PESCARA – Zauri dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1, con in porta Sorrentino; difesa composta da Zappella, Drudi, Ingrosso e Veroli. A centrocampo Pompetti, Pontisso e Di Risio; sulla trequarti Clemenza e D’Ursi, a supporto all’unica punta Ferrari.

QUI GUBBIO – Out l’infortunato Aurelio ma Torrente ritrova Migliorini, che ha scontato il turno di squalifica. Torrente dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con Ghidotti in porta e difesa composta al centro da Signorini e Redolfi e sulle fasce da Formiconi e Bonini. A centrocampo Bulevardi, Cittadino e Malaccari. Tridente offensivo composto da Arena, Spalluto e Mangni.

Le probabili formazioni di Pescara – Gubbio

PESCARA (4-3-2-1): Sorrentino; Zappella, Drudi, Ingrosso, Veroli; De Risio, Pompetti, Pontisso, Clemenza, D’Ursi, Ferrari. Allenatore: Auteri

GUBBIO (4-3-3): Ghidotti, Formiconi, Signorini, Redolfi, Righetti, Bulevardi, Cittadino, Sainz-Maza, Arena, Spalluto, Fantacci. Allenatore: Torrente.