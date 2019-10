Primavera, Fiorentina – Pescara 1-1 [DIRETTA]

Mercoledì 23 ottobre dalle ore 15 si disputa l’anticipo di campionato per Fiorentina e Pescara: formazioni, cronaca e tabellino del match

FIRENZE – Pomeriggio di calcio per i giovani del Pescara, la squadra Primavera affronta infatti oggi, 23 ottobre la Fiorentina nella gara valida come anticipo di campionato. La squadra viola nello scorso turno ha pareggiato sempre in casa con il ChievoVerona mentre quella biancazzurra ha superato in casa la Juventus per 3-1 dopo essere andata sotto di un gol. Fischio d’inizio alle ore 15 in un match che potrà essere seguito in diretta ed esclusiva su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Il match sarà diretto da Francesco Luciani di Roma 1 coadiuvato da Francesco Rizzotto di Roma 2 e Lorenzo D’Ilario di Termoli.

Andiamo a vedere le formazioni ufficiali che scenderanno in campo quindi sarà disponibile una sintesi del match e il tabellino.

FORMAZIONI UFFICIALI DI FIORENTINA – PESCARA

FIORENTINA: Brancolini, Ponsi, Simonti, Dutu, Bianco, Rasmussen, Gorgos, Lovisa, Vlahovic, Pierozzi, Simic. Allenatore: Emiliano Bigica

PESCARA: Sorrentino, Martella, Quaqquarelli, Celli, Mane, Palmucci, Tringali, Diambo, Bocic, Pavone, Masella. Allenatore: Nicola Legrottaglie

CRONACA

Match partito con i biancazzurri a giocare il primo pallone del match. Prodezza di Pavone con il mancino di collo pieno dal limite dell’area di rigore e dopo un minuto il Pescara è già in vantaggio. Al 4′ pareggio della Viola con Pierozzi che riceve un cross basso di Simonti e anticipa il marcatore colpendo sotto misura. Due minuti più tardi ancora Pierozzi a concludere in area ma palla deviata dalla difesa che finisce in angolo. Risponde all’8′ il Pescara con Pavone che scambia con Bocic e conclusione in area che termina di poco a lato. Spunto di Vlahovic in area che conclude tra due avversari ma alza la mira. Al 13′ Lovisa servito in area da un cross basso calcia alto da favorevole posizione, biancazzurri un pò in difficoltà sulle fasce nella fase difensiva. Ci prova su punizione con una conclusione a giro su punizione quasi dai 30 metri Vlahovic e sfera che esce di un soffo a lato alla sinistra di Sorrentino.

TABELLINO

Reti:

Ammonizioni:

Recupero:

Foto della squadra Primavera di Massimo Mucciante, fonte sito ufficiale Pescara Calcio