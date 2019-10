Teramo Calcio: primo sorriso esterno firmato Martignago – Bombagi

Partita decisa da una rete per tempo: la prima su rigore, la seconda in pieno recupero. Tomei protagonista, pugliesi sfortunati con due pali

FRANCAVILLA – Successo esterno del Teramo contro il Virtus Francavilla nell’inedito match tra le due squadre. Infatti prima di oggi non si erano mai affrontate. 2-0 il risultato finale frutto delle marcature di Martignago e Bombagi. Dopo un buon avvio di match dei padroni di casa arriva l’episodio che sblocca il match: conclusione di Santoro e Di Cosmo in area tocca con un braccio. Irremovibile il direttore di gara nel concedere il penalty. Dal dischetto Martignago con qualche brivido supera Costa che aveva intuito la traiettoria. Al 37′ Tomei salva con i piedi su tentativo di Perez. Nella ripresa buon avvio dei biancorossi con Magnaghi per Cianci subito in campo. All’11’ Nunzella sul punizione fa tremare il palo con un mancino molto preciso mentre al 19′ Tomei si supera in uscita su Bovo. Poco prima della mezz’ora pugliesi pericolosi in contropiede ma è sfortunato Perez che su tiro – cross centra il legno. Due interventi provvidenziali nel finale con Ilari che al 37′ calcia a botta sicura all’altezza del dischetto ma trova l’opposizione di Costa di piedi in angolo e dall’altra parte al 46′ Tomei si deve impegnare per deviare un colpo di testa di Caporale bravo a raccogliere un invito da calcio d’angolo. In pieno recupero errore nel corner della Virtus che si scopre la micidiale contropiede degli abruzzesi: Santoro crossa verso l’altra fascia per Bombagi che chiude il match.

TABELLINO

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): 22 Costa, 15 Delvino, 18 Marini (VK), 17 Caporale; 16 Albertini (K), 2 Di Cosmo (55′ Gigliotti), 8 Bovo (70′ Baclet), 4 Zenuni, 21 Nunzella (86′ Marozzi); 10 Perez, 20 Puntoriere (70′Mastropietro). A disposizione: 1 Sottoriva, 6 Carella, 19 Sparandeo, 27 Miccoli. Allenatore: Trocini.

TERAMO (3-5-2): 1 Tomei (VK), 26 Piacentini, 18 Iotti, 4 Cristini; 2 Florio, 21 Santoro, 8 Arrigoni (65′ Viero), 7 Costa Ferreira (65′ Bombagi), 3 Tentardini (70′ Cancellotti); 24 Cianci (46′ Magnaghi), 10 Martignago (59′ Ilari). A disposizione: 12 Valentini, 22 Lewandowski, 11 Mungo, 14 Minelli, 17 Lasik, 25 Birligea. Allenatore: Tedino.

Arbitro: Cosso di Reggio Calabria.

Assistenti: Votta di Moliterno (PZ) e Fine di Battipaglia (SA)

Reti: 21′ Martignago rig. (T), 94′ Bombagi (T).

Ammoniti: Di Cosmo (V), Albertini (V), Cianci (T), Baclet (V), Costa (V).

Espulsi: –

Spettatori: – (37 ospiti).

Recupero: 1′pt, 5′st.