Primavera 2B, Reggina – Pescara 3-3: biancazzuri raggiunti nel recupero [VIDEO]

Trasferta con l’amaro in bocca per i ragazzi di Iervese che vengono rimontati due volte dalla Reggina, la seconda nei minuti di recupero. Il video della partita

REGGIO CALABRIA – Pomeriggio amaro per il Pescara Primavera che nella gara valida per la 7° giornata d’andata ha per due volte accarezzato la possibilità di cogliere i tre punti a Reggio Calabria ma torna casa con un solo punto. 3-3 il punteggio finale con biancazzurri avanti dopo 5 minuti con Chiarella su rigore e raddoppio al 22′ di Blanuta. I padroni di casa accorciano prima al 44′ del primo tempo con un tap-in di Vigliani quindi completa la rincorsa al 24′ della ripresa con Bezzon su rigore ma Delfino che al 32′ si porta nuovamente avanti grazie a Mercado. Al 3′ minuto di recupero arriva il nuovo pari questa volta firmato da Irrera. Nel prossimo turno la squadra di Iervese sarà impegnata in casa contro il Crotone. Di seguito il video tratto dalla pagina Youtube della Pescara Calcio e il tabellino dell’incontro.



TABELLINO

REGGINA: Lo Faro, Nemia, Foti, Traore (Irrera 33′ st), Vigliani, Rechichi, Carlucci (Costantino 33′ st), Scolaro (Provazza 18′ st), Domanico (Zinno 18′ st), Rao, Bezzon. A disposizione: Ammirati, Soraci, Golia, Tersinio, Spaticchia, Pastorella, Irrera, Zinno, Costantino, Provazza, Cimino, Clemente. Allenatore: Falzini Gianluca

PESCARA: Sorrentino, Staver, Quacquarelli, De Marzo (Madonna 17′ st) , Longobardi, Chiacchia, Chiarella (Dieye 40’ st), Tringali, Blanuta (Kuqi 38′ 1°T), Mercado (Calió 40’ st), Belloni (Mancini 40’ st). A disposizione: Klan, Madonna, Mancini, D’Aloia, Dieye, Kuqi, Calió, Stampella, Seck. Allenatore: Iervese Pierluigi

Arbitro: Dario Madonia sez. Palermo

Assistenti: Antonio Junior Palla sez. Catania e Santino Spina sez. Palermo

Reti: al 7′ pt Chiarella (rigore), al 22′ pt Blanuta, al 44′ pt Vigliani, al 24′ st Bezzon (rigore) al 32′ st Mercado, al 48′ st Irrera

Ammonizioni: Traore, Blanuta, Rechichi, Carlucci

Corner: 6 a 5 per il Pescara

Recupero: 1 minuto nel primo tempo, 5 minuti nella ripresa