Fanno festa i ragazzi di Iervese che superando per 3-0 il Pisa nel recupero della decima giornata conquistano la promozione nella massima serie con una giornata di anticipo

CITTÁ SAN’ANGELO – Alle ore 15 Pescara in campo contro il Pisa per il recupero della decima giornata del girone di ritorno del Campionato Primavera 2B. Gara decisiva per la squadra di Iervese che in caso di successo conquisterebbe la promozione matematica in Primavera 1. Infatti andrebbe a 4 punti dal Lecce secondo in classifica che affronterà in trasferta nell’ultimo turno. Obiettivo centrato per il Delfino che superando 3-0 i nerazzurri ottiene la meritata promozione in Primavera 1, seconda vittoria del campionato in tre anni. Di seguito il racconto del match e il tabellino con i principali dati.



Cronaca della partita

Corner di Tringali, sul primo palo Chiarella colpisce di testa indisturbato sul primo palo e ottima opposizione di Falsettini che dopo appena un minuto salva la porta. Tre minuti più tardi Longobardi di testa colpisce a lato su punizione dalla sinistra. Buon avvio per i biancazzurri che in questi primi 15 minuti si sono proposti in più occasioni in fase offensiva. Al 19′ grande discesa di Chiarella che in area dribbla un avversario e dal fondo serve Belloni, conclusione in porta. Sul corner successivo colpo di testa di Longobardi sul secondo palo, vola sulla sua destra Falsettini per deviare in angolo. Due minuti più tardi Chiarella al limite per Belloni ma destro di un poco a lato. Al 32′ Pescara in vantaggio con Belloni: spunto di Mercado che in area si libera di un avversario e porge un assist prezioso per il compagno che si fa trovare pronto a colpire da due passi di testa. Due minuti più tardi rete annullata a Blanuta, tocco sotto sul secondo palo su cross dalla destra ma in leggera posizione di offside. Al 35′ raddoppio del Pescara con Blanuta dopo qualche istante dalla traversa di Chiarella: su palla morbida in area l’attaccante colpisce di testa con palla che carambola sul palo alla sinistra del portiere prima di infilarsi in porta. Dopo due minuti di recupero si chiude il primo tempo con il 2-0 per il Pescara.

Problema all’adduttore per Blanuta allo scadere del primo tempo e mister Iervese lo sostituisce a inizio ripresa con Seck. Primo squillo di Belloni che in area da posizione defilata colpisce l’esterno della rete al quinto minuto. Affondo di Chiarella al 25′ ma cross basso sul fondo intercettato dalla difesa. Al 30′ Kuqi serve Chiarella, bella giocata sul marcatore, ingresso in area ma a tu per tu con Falsettini gli sbarra la strada. Al 34′ arriva il tris di Seck: filtrante di Veroli che il compagno che entra in area e conclude sul primo palo verso l’angolino basso. Non succede più nulla fino alla conclusione e dopo 4 minuti di recupero i biancazzurri conquista il successo che vale la promozione in Primavera 1.

Tabellino

PESCARA: Sorrentino, Longobardi, Mancini, Kuqi, Chiacchia (dal 37′ st Sakho), Veroli, Chiarella (dal 42′ st Monaco), Tringali, Blanuta (dal 1′ st Seck), Mercado (dal 18′ st Dieye), Belloni (dal 37′ st Stampella). A disposizione: Recchia, Staver, Pedicone, D’Aloia, Caliò, Salvatore. Allenatore: Pierluigi Iervese

PISA: Falsettini, Fischer (dal 22′ st Romeo), Mauro, Bechini (dal 32′ st Macchi), Gaffi (dal 22′ st ), Del Rosso, Arapi, Bertini (dal 12′ st Hanxhari), Susso, Andreano, Falconi (dal 12′ st Panattoni). A disposizione: Colnago, Pasquini, Romiti, Edu Mengue, Penco, Cenni, Sabia, Selmi

Reti: al 32′ pt Belloni, al 35′ pt Blanuta, al 34′ st Seck

Ammonizioni: Kuqi

Recupero: 2 minuti nel primo tempo, 4 minuti nella ripresa



Formazioni ufficiali

Classifica

Pescara 47, Lecce 46, Napoli e Virtus Entella 35, Crotone e Spezia 29, Frosinone 28, Cosenza 24, Benevento 22, Pisa 18, Reggina 16, Salernitana 10.