Primavera 1, Pescara – Lazio 2-4: doppietta per Diambo

I biancazzurri perdono tra le mura amiche nella gara giocata questo pomeriggio. Apre la strada del successo degli ospiti una doppietta di Nimmermeer

CITTÁ SANT’ANGELO – Battuta d’arresto per squadra del Pescara Primavera diretto da Mister Di Battista. 4 a 2 nella il risultato finale della sfida casalinga contro la Lazio. A segno per i biancazzurri Diambo autore di una doppietta. Gara dominata dagli ospiti che la sbloccano dopo 21 minuti con Nimmermeer che raddoppia a inizio rimpresa: prima rete realizzata con un tocco sotto misura al termina di una bella azione di Moro quindi seconda con un colpo di testa da corner e Sorrentino non esente da colpe. Sfortunato il delfino al 18′ sulla conclusione di Armini che trova la deviazione di Marafini a ingannare il portiere. Quindi le due reti di Diambo a rendere meno amaro il pomeriggio: la prima per un intervento da due passi su pallonetto di Mercado che nell’occasione aveva scavalcato il portiere quindi su cross di Chiarella ci arriva in spaccata da due passi. Nel mezzo il quarto gol laziale con Klaj che concretizza un cross di Bianchi. Nel prossimo turno ci sarà la trasferta ligure contro la Sampdoria.

TABELLINO

PESCARA: Sorrentino, Martella, Diallo, Marafini, Manè, Quacquarelli (Tringali 16′ 2°T), Camilleri (De Marzo 37′ 2°T), Diambo, Mercado (Tamboriello 37′ 2°T), Pavone, Blanuta (Chiarella 1′ 2°T). A disposizione: Galante, Chiacchia, Dumbravanu, De Marzo, Tamboriello, Tringali, Chiarella. Allenatore: Di Battista Antonio

LAZIO: Alia, Armini, Falbo (Ndrecka 30′ 2°T), Bianchi, Cipriano, Kalaj, Shoti (Ricci 10′ 2°T), Bertini, Nimmermeer (Zilli 22′ 2°T), Moro, Marino (Czyz 30′ 2°T). A disposizione: Furlanetto, Kaziewicz, Ndrecka, Czyz, Russo, Shehu, Zilli, Moschini, Ricci, Marocco. Allenatore: Menichini Leonardo

Direzione di gara: Catanoso Luigi della sezione di Reggio Calabria, I° assistente Dell’Olio Mauro della sezione di Molfetta, II° assistente De Chirico Pierluigi della sezione di Barletta.

Reti: Nimmermeer 21′ 1°T, 2′ 2°T (LAZ), Armini 18′ 2°T (LAZ), Diambo 22′ 2°T, 38′ 2°T (PES), Kalaj 35′ 2°T (LAZ).

Ammonizioni: Diambo 23′ 2°T (PES), Armini 23′ 2°T (LAZ), Moro 23′ 2°T (LAZ).

Foto del calciatore Diambo di Massimo Mucciante fonte sito ufficiale Pescara Calcio