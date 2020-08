Prevenzione osteoporosi, screening gratuito al Centro Santa Lucia

Il Centro Santa Lucia mette a disposizione il suo staff e i suoi spazi per uno screening gratuito nelle giornate di mercoledì 5, giovedì 6 e venerdì 7 agosto dalle 8:30

ORTUCCHIO – L’osteoporosi è una malattia dello scheletro che aumenta la fragilità delle ossa e la predisposizione alle fratture, in quanto comporta il deterioramento del tessuto osseo e una riduzione della massa ossea. Prevenire questa malattia è possibile con uno stile di vita sano e, nei casi più avanzati, con l’utilizzo di integratori e farmaci per contrastare la riduzione della massa ossea.

È molto importante eseguire controlli periodici, soprattutto per le categorie a rischio come i pazienti in età avanzata, le donne e i pazienti con fratture. Il costo di un esame MOC va dai 100€ ai 150€, se svolto privatamente.

In questo particolare momento, in cui esami del genere non sono in cima alle priorità sanitarie, il Centro Santa Lucia mette a disposizione il suo staff e i suoi spazi per uno screening gratuito nelle giornate di mercoledì 5, giovedì 6 e venerdì 7 agosto dalle 8:30, consentendo ai pazienti di evitare i lunghi tempi di attesa attualmente necessari per questi controlli.

Proprio a causa dell’elevato numero di richieste, lo screening avverrà in tre giornate anziché in una sola, con la continua supervisione di uno specialista.

COME PRENOTARE LO SCREENING GRATUITO

Si puà prenotare lo screening gratuito da mercoledì 5 a venerdì 7 agosto presso il Centro Santa Lucia di Ortucchio 371/1935865 – 0863/839329