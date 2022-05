SANT’EUFEMIA A MAIELLA – Si é tenuta nel pomeriggio di ieri 4 maggio, nel comune di Sant’Eufemia a Maiella, la seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica sulla prevenzione e il contrasto agli incendi boschivi.

All’incontro presieduto dal Prefetto Di Vincenzo hanno preso parte il Procuratore Bellelli, il Questore Liguori, il Colonnello Barbera, il Colonnello Caputo, l’ing. Centi, il dott. Ferrante della Regione Abruzzo, il Capitano Salvetti del 9° Reggimento Alpini, i sindaci dei comuni di Roccamorice, Lettomanoppello, Serramonacesca, Salle, Turrivalignani, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Caramanico Terme, Sant’Eufemia a Majella.

La riunione che fa seguito ai precedenti incontri tenutisi a Lettomanoppello e Roccamorice é stata l’occasione per fare il punto sulla prevenzione e contrasto degli incendi boschivi nell’area della maiella in vista della stagione estiva.

Nel corso della riunione sono state condivise iniziative in tema di rafforzamento dei controlli nell’area, a cura, in particolare dell’arma dei carabinieri, nelle sue diverse articolazioni; sono stati previsti, in un’ottica di monitoraggio, voli ricognitivi da parte di elicotteri dei Carabinieri e della Guardia di Finanza; si é dato atto di analisi economico-finanziarie in corso sulle attività connesse o conseguenti agli incendi boschivi.

Nel corso della riunione, inoltre, si é fatto il punto sull’importanza di ripristinare la transitabilità dei mezzi di soccorso sulle strade forestali; é stata comunicata l’avvenuta installazione, da parte del comune di lettomanoppello, di un idrante antincendio per favorire l’approvigionamento da parte dei vigili del fuoco e la prossima attivazione, a cura dell’ente parco, di un sistema di rilevazione dei fumi con termocamere.

A tal proposito, il rappresentante della regione nell’illustrare le iniziative in corso per la prossima stagione estiva ha anche fatto riferimento alla ricognizione degli invasi idrici presenti sulla Maiella che potrebbero essere utilizzati per l’approvigionamento dell’acqua. Da parte dei rappresentanti del 9° Reggimento Alpini é stata preannunciata una prossima attività di esercitazione nell’area della Maiella, con un focus sull’attività antincendio boschivo.

Nel corso della riunione é stata, inoltre, condivisa l’esigenza di una forte sensibilizzazione delle collettività locali sia in un’ottica di tempestivo avvistamento, sia ai fini di una pronta segnalazione e collaborazione con le forze dell’ordine su ogni possibile situazione di rischio.