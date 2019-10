Prevenzione Alzheimer, proseguono i test cognitivi gratuiti a Pescara

PESCARA – Dopo la partecipazione alla “Carovana della salute” della FNP Cisl, l’Associazione “Domenico Allegrino” prosegue la campagna di prevenzione dell’Alzheimer e delle demenze senili nel poliambulatorio di via Alento, dove sarà possibile essere sottoposti a test cognitivi gratuiti. Sono state numerose, infatti, le persone che, nella giornata di sabato, si sono recate nella postazione allestita in piazza Salotto per richiedere informazioni ai volontari e colloqui con le psicologhe della onlus.

“C’è davvero tanta preoccupazione per la diffusione delle demenze senili e per la familiarità, cioè per casi che si sono già verificati nel nucleo familiare – spiega la presidente Antonella Allegrino – Sabato abbiamo sottoposto ai test una ventina di persone di età compresa tra i 42 e i 77 anni. In cinque casi sono state consigliate visite neurologiche perché i controlli hanno rilevato segnali preoccupanti, gli altri hanno dato esito negativo. Una quarantina di persone si sono prenotate per eseguire i test al poliambulatorio nei prossimi giorni. La partecipazione alla ’Carovana della salute’ non ha rappresentato solo un’occasione per distribuire materiale informativo e attuare una campagna di prevenzione sulle patologie dementigene: i nostri volontari hanno raccolto lo sfogo e lo smarrimento di alcuni caregiver, persone che assistono un familiare malato e che spesso non sanno come affrontare le tante problematiche quotidiane.

Per loro e per le persone che vogliono essere informate sui campanelli di allarme e le strategie di prevenzione, organizzeremo una serie di incontri. Il primo, “Malattia di Alzheimer: conoscerla e prevenirla”, si terrà venerdì 18 ottobre, alle ore 16, allo ‘Spazio Allegrino’ di via Italica. Parteciperà il dottor Carlo D’Angelo, presidente dell’associazione ‘Alzheimer uniti Abruzzo onlus’. Il 25 ottobre ci sarà un secondo appuntamento. Inoltre, abbiamo in programma l’avvio di una serie di laboratori a cui potranno prendere parte persone che vogliono sottoporsi ad un’attività di stimolazione cognitiva avendo manifestato qualche sintomo di demenza senile”.

Per informazioni sui test gratuiti si può contattare l’Associazione “Domenico Allegrino” Onlus al numero 085. 4312848.