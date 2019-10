Francavilla al Mare, spaccio di stupefacenti: denunciati 4 giovani

FRANCAVILLA AL MARE – É notte inoltrata quando i carabinieri della Stazione di Francavilla A.M. (CH), in normale servizio di pattugliamento, notano in via F.P. Tosti una macchina di colore rosso ferma a bordo strada in modo anomalo. Decidono di procedere al controllo e invertono la marcia, ma notano un soggetto vicino all’autovettura salire in tutta fretta ed il conducente mettere in moto come per ripartire.

I militari riescono però a fermare l’utilitaria poco più avanti e controllare gli occupanti: a bordo vi erano quattro ragazzi poco più che maggiorenni e residenti nel Chietino. Da una ricognizione del luogo dov’era parcheggiata la macchina rinvengono uno zainetto all’interno del quale vi erano circa 220 grammi di marijuana.

I quattro negano categoricamente che il sacco sia di loro proprietà, ma i militari sottopongono a perquisizione sia l’autovettura che i ragazzi e trovano nella tasca di uno dei passeggeri, quello che era stato visto risalire repentinamente in macchina, un involucro con un altro grammo di marijuana e un cosiddetto “grinder”, attrezzo necessario per sminuzzare la marijuana.

Così la sostanza è stata sequestrata e tutti e quattro i ragazzi sono stati denunciati in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.