Petrella Liri, ultimi giorni per visitare Presepi in mostra

Il 29 dicembre, a Petrella Liri, si chiude la seconda edizione di Presepi in mostra, esposizione di presepi artigianali. Ospite la Befana

PETRELLA LIRI (AQ) – Ultimi due giorni per visitare “Presepi in mostra” ideata e organizzata da Angela Moscatiello e Andrea D’Innocenzo. Dopo la pausa natalizia a Petrella Liri, nel comune di Cappadocia, le cantine storiche del paese tornano a riaprirsi per l’ultimo appuntamento con la seconda edizione della mostra a cielo aperto di presepi artigianali. E per i più piccoli sabato 28 dicembre dalle 15.00 alle 16.00 e domenica 29 dicembre, dalle 12.00 alle 13.00 arriverà la Befana per ritirare le letterine in vista dell’Epifania e distribuire caramelle.

Nell’ultimo fine settimana del 2019 Petrella Liri, si veste a festa pronta a accogliere i visitatori. A Palazzo Troiani si potranno ammirare i presepi di Angela Moscatiello e Andrea D’Innocenzo, presepisti autodidatti, che, da due anni a questa parte, si dedicano a organizzare questa manifestazione dedicata alla loro passione comune. Una tradizione che si rinnova grazie al successo della prima edizione dello scorso anno e la collaborazione di altri amanti del presepe provenienti dalle quattro frazioni del comune di Cappadocia, che hanno accolto l’invito degli organizzatori a esporre nelle cantine lungo le antiche vie del paese le proprie opere. Tra questi il fabbro, la ceramista, l’artista del vetro e tanti altri ancora.

Spazio anche per il buon cibo con la partecipazione di alcuni ristoratori che per l’occasione hanno preparato piatti tipici del territorio. Quest’ anno la manifestazione, oltre che promuovere la cultura del presepe, si pone tra gli obiettivi quello di far conoscere Petrella Liri e le altre frazioni del comune di Cappadocia (Verrecchie, Camporotondo, Cappadocia) per far conoscere le attività presenti sul territorio che, nonostante crisi economica e spopolamento esistono e resistono ancora.

Gli organizzatori ringraziano tutti i partecipanti alla seconda edizione di Presepi in mostra che hanno reso possibile il successo a cominciare dagli artigiani e espositori Maurizio Mastropietro, Anna Della Verità, Cecilia Pensa, Eleonora Moscatiello e Federica D’Innocenzo, Daniela Santarelli, Simona Prosperi, Franca Rosati, Raffaella Giani, Andrea M. Puschin, Antonello Mariani; il ristorante “Da Rina”, il Verrecchiano, La tana dei Lupi, C’era Una volta, e la Pro Loco di Petrella Liri.

Un ringraziamento va anche alle attività del comune di Cappadocia che hanno contribuito a sostenere la manifestazione, Impresa edile Di Cintio, la ditta boschiva Provenziani Arcangelo, la falegnameria di Antonio Buda, il minimarket di Sciarrini Romeo, SBS Streetstyle, la ditta boschiva di Piero d’Innocenzo, il ristorante il Grifone e l’albergo I Bucaneve.

Ultimo appuntamento per visitare Presepi in mostra sabato 28 e domenica 29 dicembre dalle ore 11.00 alle ore 17.30. Per ulteriori informazioni si può visitare la pagina Facebook Presepi in mostra, Petrella Liri – Abruzzo (facebook.com/presepinmostrapetrellaliri/?modal=admin_todo_tour ).