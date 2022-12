Presepe del Natale 2022 di Autismo Abruzzo a L’Aquila

L’AQUILA – Il Presepe del Natale 2022 approda per la prima volta all’interno di un Centro Commerciale. Il Direttore del Centro Commerciale, Alessio Placidi, ha accolto con entusiasmo la proposta di Autismo Abruzzo concedendo una spazio a ridosso delle attività gioco dei bambini. Ideato e realizzato come gli altri anni dai soci Ciro Morello e Bruno Gigante, il Presepe si sviluppa per ben 12 mq.

La realizzazione del Presepe è caratterizzata dalla catena del Gran Sasso ed è animato su diversi livelli con scale, fontane, ponti, fiumi e laghetti. Vi è rappresentata anche la Basilica di Collemaggio e una piazza con il monumento dedicato alla nostra associazione. C’è persino un mulino ad acqua, in movimento. Tutto magistralmente realizzato a mano e con materiali naturali recuperati. L’invito di Autismo Abruzzo a tutti a visitarlo da domenica 4 dicembre alle ore 17.30 dove ci sarà il taglio del nastro e a lasciare un segno del proprio passaggio così da valorizzare l’impegno dei soci di autismo Abruzzo onlus.

Un progetto artistico artigianale nato dalla creatività di Ciro Morello e dalla dedizione di Bruno Gigante, soci sempre pronti a rappresentare le sfide proposte dal tempo che viviamo. Un modo classico di rappresentare il Presepe, arricchito da spunti innovativi ispirati alla nostra città, Un modo per ingannare il tempo, un modo per includere e coinvolgere la comunità che ci circonda.

Si ringrazia il Centro Commerciale Globo Center per l’accoglienza, il punto vendita Europlanet che ha contribuito con bancali, oggetti diversi e decorazioni alla realizzazione del presepe e Lucio Carissimi, gestore del Bar, sempre molto vicino alle famiglie con autismo.