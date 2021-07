Presentazione del racconto “La montagna capovolta”: ecco quando

Il 2 luglio il racconto di Francesca La Mantia sulla storia dei minatori della Maiella emigrati in Belgio presentato in Consiglio Regionale

PESCARA – Venerdì 2 luglio 2021 alle ore 11.00 presso la Sala “Corradino d’Ascanio” del Consiglio Regionale – (sede Piazza Unione, 3° piano) si terrà una conferenza stampa indetta da Antonio Blasioli (nella foto), Consigliere regionale PD, per la presentazione in anteprima del racconto “La montagna capovolta. Le migrazioni narrate ai bambini” di Francesca La Mantia – Gribaudo Feltrinelli Editore – sulla storia dei minatori dei paesi della Maiella emigrati in Belgio.

Sarà presente l’autrice Francesca La Mantia, Simone Romano D’Alfonso Sindaco del Comune di Lettomanoppello, Luciana Conte Assessore all’Istruzione del Comune di Lettomanoppello e Arianna Barbetta, Assessore al Turismo del Comune di Lettomanoppello.