Presentazione del progetto di Via Longo di Teramo al Maxxi di Roma

ROMA – Questo pomeriggio al Maxxi di Roma il sindaco Gianguido D’Alberto e l’architetto Paolo Desideri, insieme all’assessore Martina Maranella, al dirigente Gianni Cimini e al Rup Alessandra Di Giuseppe Cafa’, hanno presentato, davanti al Ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini, il progetto di rigenerazione del complesso di edilizia popolare di Via Longo. Progetto tra gli otto, in Italia, selezionati dall’Alta Commissione per la Qualità dell’Abitare come particolarmente rappresentativi dello spirito del Pinqua, il Programma Innovativo per la Qualità dell’Abitare. Un riconoscimento particolarmente importante per il progetto presentato dall’amministrazione comunale, ammesso a finanziamento, e di cui è stato sottolineato l’importante valore non solo edilizio ma anche e soprattutto sociale, ambientale e culturale.

Il primo cittadino ha ringraziato, anche da Presidente Anci Abruzzo, il ministro Giovannini “per l’impegno a destinare in tempi brevi risorse del PNRR per sostenere finanziariamente tutti i progetti del Pinqua, un patrimonio straordinario per i Comuni che non può essere disperso”, e ha sottolineato come il progetto di Via Longo coniughi la memoria storica di quei luoghi con una rigenerazione urbana volta a ricucire gli spazi della prima periferia con il centro storico e il parco fluviale.

“Si tratta di un progetto che racchiude tutti gli obiettivi del PNRR – ha concluso il primo cittadino – e che va a inserirsi in una visione generale di rinascita e rilancio della città, che si integra con la ricostruzione dei luoghi danneggiati dal sisma e con i progetti di valorizzazione urbana e culturale di luoghi strategici quali il parco fluviale, sul quale stiamo investendo con un importante progetto di riqualificazione”.