Il 15 aprile Luciano Bellini dirigerà l’ISA al Ridotto del Teatro Comunale “V. Antonellini”. Ospite il chitarrista Massimo Delle Cese

L’AQUILA – È un gradito ritorno sul podio dell’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese quello di Luciano Bellini che dirigerà il prossimo concerto dell’ISA all’Aquila, Ridotto del Teatro Comunale “V. Antonellini”, venerdì 15 aprile alle 18.00. Solista ospite della produzione il chitarrista Massimo Delle Cese.

Il concerto, dal titolo Le avanguardie francesi e lo spirito spagnolo nel ‘900 musicale europeo offrirà al pubblico l’ascolto di opere di autori spagnoli e francesi del primo Novecento, opere in grado di descrivere un’epoca e due culture.

Così Luciano Bellini: “Torno sempre volentieri a lavorare con l’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese: eseguiremo un programma godibilissimo concentrato sulla musica mediterranea con pezzi di rara bellezza come la bellissima Sinfonietta di Poulenc o la Oración de Torero di Turina, una gemma preziosa. Non ha bisogno di presentazioni il Concerto de Aranjuez di Rodrigo, uno dei brani più eseguito e amato del novecento, il cui secondo tempo è stato reinterpretato da nomi famosissimi della musica contemporanea come Miles Davis e Fabrizio De Andrè”.

Ancora una volta, sul palco con i professori dell’Orchestra della Sinfonica Abruzzese due protagonisti del panorama musicale nazionale e internazionale.

Sul podio il direttore Luciano Bellini, pianista, direttore d’orchestra e compositore con un’enorme esperienza nazionale e internazionale, ha insegnato all’Aquila presso il Conservatorio statale “Alfredo Casella” dove è stato titolare della cattedra di Pianoforte Principale, del Corso Sperimentale di Composizione Estemporanea e del master annuale “Solista con Orchestra”.

Nel celebre Concerto de Aranjuez di Rodrigo si esibirà Massimo Delle Cese, figura di riferimento per la chitarra, con una costante attività concertistica in oltre 20 paesi, come solista e, fino al 2001, membro del “St. Cecilia Guitar Trio”, parte del gruppo di chitarristi abitualmente invitati nei festival internazionali di tutto il mondo.

Il concerto di Venerdì 15 aprile all’Aquila rientra nella promozione riservata al capoluogo abruzzese dove per tutto il mese di aprile i biglietti per i concerti dell’ISA avranno il costo speciale di un euro. La promozione, inaugurata all’inizio di questo mese, riguarderà ancora il concerto di Sabato 23 aprile alle 18.00 al Ridotto del Teatro Comunale “V. Antonellini” che vedrà come direttore e solista Alessio Allegrini.

I biglietti saranno acquistabili presso il Botteghino del Ridotto del Teatro Comunale aperto due ore prima del concerto.

Si ricorda infine che, come da Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022, per assistere ai concerti fino al 30 aprile saranno obbligatori l’uso della mascherina FFP2 e il Green pass rafforzato.

Per informazioni è possibile contattare il numero dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese: 0862.411102.