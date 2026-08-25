Chieti, il 27 agosto la LND Abruzzo presenta i calendari della stagione 2026/2027

CHIETI – Giovedì 27 agosto, dalle ore 18.30, il Centro espositivo “Foro Boario” della Camera di Commercio Chieti-Pescara, in via Fratelli Pomilio a Chieti Scalo, ospiterà la presentazione ufficiale dei calendari dei campionati della stagione sportiva 2026/2027.

Nel corso della serata saranno svelati i calendari di Eccellenza maschile e femminile, Promozione, Prima e Seconda Categoria, Under 19, Under 17, Under 15 e Serie C1 e C2 di Calcio a Cinque.

L’appuntamento, tra i più attesi dell’inizio della stagione, è per le società abruzzesi un’occasione di incontro.

Anche quest’anno i presidenti delle società saranno ospiti della LND Abruzzo, in una serata dedicata a chi sostiene quotidianamente l’attività sportiva nei territori. Un impegno che oggi richiede una particolare attenzione anche alla sostenibilità economica delle società.

“La presentazione dei calendari segna concretamente l’inizio di una nuova stagione ed è per noi un momento importante di incontro e partecipazione. – Afferma il presidente della LND Abruzzo Concezio Memmo – Ritrovarci significa rafforzare il dialogo con le società. Il nostro obiettivo è costruire un ambiente sportivo sano e sostenibile”.