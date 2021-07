Presentato il Blubar Summer Festival 2021 di Francavilla al Mare

FRANCAVILLA AL MARE – Si è svolta questa mattina presso l’area esterna del Palazzo Sirena di Francavilla al Mare la conferenza stampa di presentazione della diciannovesima edizione del Blubar Summer Festival che si svolgerà dal 4 all’8 agosto presso il nuovo spazio del Marina di Francavilla. Sono intervenuti il Direttore Artistico del festival, Maurizio Malabruzzi, il vicesindaco di Francavilla al Mare, Luisa Russo che ha portato anche i saluti del Sindaco Antonio Luciani, l’Assessore della Regione Abruzzo Daniele D’Amario e l’anima e cuore pulsante del Blubar Summer Festival, Maurizio Rapino, Presidente dell’associazione.

Anche quest’anno un programma di altissimo livello per le quattro serate:

– Il 4 agosto “Talk Rock”, ad ingresso gratuito, ma con necessaria prenotazione sul sito billetto.it, in cui si ripercorreranno gli anni’70 e ’80 con la presentazione dei libri di Francesco Schianchi, “Libro Lambro. I festival giovanili, sogni e utopie di ieri e di oggi” (scritto con Franz Di Cioccio della PFM), e di Stefano Disegni “Fabrizio Ialongo. Il detective col dittongo. Noir e rock ‘n’ roll nei ruggenti anni ’80! Per giovani ignari e gente che c’era!”. Nella seconda parte della serata è previsto il concerto dei Gang, la storica band “folk combat rock” capitanata da Marino e Sandro Severini, reduce dalla pubblicazione dell’ultimo lavoro discografico “Ritorno al fuoco”.

– Il 5 agosto doppio appuntamento: il primo con gli Osanna guidati da Lino Vairetti che festeggiano i cinquant’anni di attività musicale e saranno accompagnati sul palco da un ospite speciale, lo storico leader de Il Balletto di Bronzo Gianni Leone; a seguire il concerto della band del grande batterista, cantautore e percussionista Tullio De Piscopo. La serata si concluderà con tutti i musicisti di entrambe le formazioni sul palco del Blubar, per un imperdibile, unico e inedito omaggio a Pino Daniele.

– Il 6 agosto ancora una doppia esibizione: Dolcenera ripercorrerà al sua carriera in un set piano e voce, poi Joe Bastianich condurrà il pubblico in un viaggio in uno speciale mix di sonorità country-rock-folk americane. Il giudice di Italia’s Got Talent presenterà i brani del suo disco “Aka Joe” e “One City Man”, l’instant song, un inno d’amore dedicato alla sua New York, pubblicata a marzo 2021.

– Il 7 agosto We can be Heroes, con Andy Bluvertigo, l’attore Christian Iansante (doppiatore di Johnny Depp, Christian Bale, Bradley Cooper) e i Terzacorsia che ci racconteranno di alcuni degli eroi del rock (Pink Floyd, Radiohead e David Bowie). Dopo seguirà la Stef Burns League, band del chitarrista americano Stef Burns, da anni solista della band di Vasco Rossi, che torna sui palchi live con un nuovo singolo in anteprima, “Bringing It On”, che dà anche il nome al tour. Con Burns sul palco ci saranno la bassista Paola Zadra e il batterista olandese Juan van Emmerloot.

– L’8 agosto per la serata conclusiva ancora un doppio concerto. La produzione esclusiva del Blubar Summer Festival, il Quartetto Meraviglia: per la prima volta insieme sul palco suoneranno Giovanna Famulari (violoncello, loop, voce), Fabrizio Stella (chitarre, loop, voce), Nour Eddin Fatty (liuto, percussioni, flauti, voce) e Massimo Mucci (cornamusa elettronica)). Sono quattro musicisti dalle influenze profondamente diverse fra loro che proporranno un mix di suoni affascinante ed accattivante.

A seguire l’attesissimo Samuele Bersani, reduce dalla vittoria come miglior disco dell’anno al Premio Tenco con il suo “Cinema Samuele”.

Abbiamo avvicinato il Direttore Artistico del Blubar Summer Festival Maurizio Malabruzzi e il Presidente dell’associazione, Maurizio Rapino per parlare di questa edizione 2021 che già si preannuncia imperdibile.

Maurizio Malabruzzi: “Il Blubar non si ferma mai. Durante l’inverno noi prepariamo quella che è l’edizione estiva. Il covid ha provato a darci uno stop: lo scorso anno abbiamo invece superato l’emergenza attraverso il rispetto delle regole, noi ci mettiamo sempre l’anima, la passione, ci raccontiamo delle cose, ma importante è stata l’anno scorso (e lo sarà anche in questa edizione 2021) la partecipazione ragionata.

Le serate sono tutte nello spirito del Blubar: come dico sempre Woodstock è durato solo tre giorni, noi ne facciamo cinque quindi è un’esperienza complicata ma bellissima.

C’è tutto: la canzone d’autore, il rock’n’roll, la canzone napoletana, la musica che viene dal mondo. Se uno è furbo compra l’abbonamento ed ha tutta la storia della musica in cinque serate.

Noi produciamo e di questo sono molto orgoglioso: quest’anno ci sarà l’esperienza con il Quartetto Meraviglia. Il racconto viene fatto attraverso quattro strumenti e spiriti diversi: Fabrizio Stella (chitarre, loop , voce), Nour Eddin Fatty (liuto, percussioni, flauti, voce), Giovanna Famulari (violoncello, loop, voce) e Massimo Mucci (cornamusa elettronica). Sono mondi molto diversi fra loro per i quali abbiamo trovato la giusta amalgama.

Un altro colpo è Samuele Bersani: quando lo scegliemmo ovviamente non sapevamo che avrebbe vinto il Premio Tenco, avevamo intuito che in quel suo ultimo disco c’era una passione in più e siamo contenti di poterlo festeggiare nel nostro festival. nSegnaliamo che per accedere ai concerti sarà necessario il Green Pass, sia con un vaccino che con due, o avendo superato il covid o con un tampone delle 48 ore. È un rispetto dovuto a tutti, vuol dire voler bene al prossimo”.

Maurizio Rapino: “La mia passione nell’organizzare questo festival nasce dal profondo amore per il mio territorio, per l’Abruzzo: è la mia terra. Quando parlo di Francavilla penso a mio nonno, a mio padre che hanno fatto cose importanti per la città. Francavilla per me è speciale, non potrei farne a meno, è la perla d’Abruzzo. Abbiamo già fissato le date per l’anno prossimo. Noi diamo molto attenzione ai dettagli. La differenza fra i nostri spettacoli e gli altri sono proprio i dettagli: puoi avere il vestito più bello del mondo ma se poi sbagli accessori non ci siamo. La serata del 4 agosto ad esempio: il concerto dei The Gang sarà un vero e proprio avvenimento, i fratelli Severini definiscono infatti il loro spettacolo “un circo”, loro sono di una modestia disarmante ma suonano da paura. Nella stessa serata si presenteranno due libri e questa è la solita attenzione del Direttore Malabruzzi al dettaglio. I due autori sono agli opposti: il professor Schianchi mi ha fatto innamorare del suo libro al telefono perché racconta tutto ciò che è stato il Parco Lambro, ma come invito ai giovani a non vederlo non come un fatto retrò, ma come un qualcosa per fare un Parco Lambro bis, invece Stefano Disegni è la follia. Cresciamo anno dopo anno grazie al direttore Malabruzzi.

Noi facciamo anche delle produzioni: quest’anno noi abbiamo assemblato We can be heroes che vi sorprenderà, ma poi avremo il Quartetto Meraviglia, vi accorgerete di quanto sono favolosi quando li sentirete suonare. Il direttore Malabruzzi proporrà la produzione su Bob Dylan, vista al Blubar Summer Festival lo scorso anno, a settembre o ottobre a Roma. L’altro colpo è Samuele Bersani. In questo sto rivivendo le edizioni precedenti perché il Direttore Malabruzzi porta alla mia attenzione artisti in maniera mirata e ci prende in pieno sempre, come è successo anche in questo caso visto che Bersani ha vinto il Premio Tenco. Stiamo andando verso il sold out per questa ultima serata, sulle altre confido di fare bene grazie anche ai commercianti di Francavilla che ci hanno dato una grande spinta. Spero di tornare presto ai concerti gratuiti, questa è la nostra promessa: quando sarà possibile lo faremo. Ringrazio i nostri sponsor perché ci aiutano tantissimo: vogliono stare sempre al nostro fianco.

Quest’anno è nuova anche la location, la Marina di Francavilla: è bellissima come tutte quelle nelle quali abbiamo fatto le scorse edizioni. La cura dei dettagli è stata messa anche nello scegliere la location: potrete ammirare quest’anno uno specchio di mare unico e il porto”.