Premio Sharky 2019, concorso per artisti U35: come partecipare

L’AQUILA – La galleria di arte contemporanea Sharky Art Gallery organizza la prima edizione del Premio Sharky, un concorso di fotografia, pittura e arte multimediale per giovani artisti under 35 centrato sulla città di L’Aquila.

Il titolo del premio “Frammenti in forma di visione – L’Aquila città ideale”, è una call rivolta a giovani under 35 chiamati a realizzare un’opera che sappia rappresentare, descrivere e raccontare le dinamiche emotive e sociali che caratterizzano il centro storico della città dell’Aquila, che a dieci anni dal sisma sta cercando di rinascere non solo dal punto di vista architettonico e puramente edilizio ma soprattutto dal punto di vista sociale.

Un modo per osservare l’evoluzione della nostra città con gli occhi di artisti locali e provenienti da altre regioni italiane, artisti che con le loro tecniche diverse daranno la loro interpretazione di una città in continuo cambiamento. Un’occasione per la città di L’Aquila di crescere e rinascere con e attraverso l’arte.

I lavori saranno giudicati da una commissione di esperti e le opere vincitrici di ogni categoria verranno esposte presso Sharky Art Gallery durante una mostra dedicata al Premio, tra novembre e dicembre 2019.

COME PARTECIPARE

La partecipazione è gratuita e gli artisti avranno tempo fino al 20 ottobre 2019 per inviare i loro lavori in formato digitale tramite e-mail/wetransfer all’indirizzo sharkyartgallery@gmail.com ed entro il 31 ottobre saranno resi noti i nomi dei vincitori di ogni categoria. Modulo di adesione e regolamento sono disponibili sul sito web della galleria: www.sharkyartgallery.it

Membri della commissione:

Marco Brandizzi – Direttore Accademia Belle Arti L’Aquila

Roberto Grillo – Fotografo

Angelo de Nicola – Giornalista

Sara Cavallo – Direttrice Sharky Art Gallery

Emiliano Dante – Docente Storia dell’arte contemporanea Università degli studi dell’Aquila

Sharky Art Gallery

c.so Vittorio Emanuele II, 188 67100, L’Aquila

e-mail: sharkyartgallery@gmail.com

tel: 347 1821250