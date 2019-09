Avis Pescara, gli eventi in programma a settembre 2019

PESCARA – Con il mese di settembre, ripartono i grandi eventi e le grandi manifestazione nel territorio comunale e provinciale di Pescara. L’AVIS Pescara, è un punto di riferimenti per questi appuntamenti e viene chiamata in causa per partecipare attivamente.

L’AVIS comunale di Pescara, sarà presente a due grandi eventi. Il primo appuntamento sarà dal 13 al 15 settembre nel polo espositivo Marina di Pescara con “Ecomob Expo Village 2019”. Sarà un Expo dedicato alla mobilità sostenibile, al cicloturismo e all’ecologia ambientale. Secondo appuntamento sarà quello dei prossimi 21 e 22 settembre con “Olympus Throwdown”.

Olympus Throwdown è un evento sportivo organizzato dall’ Associazione Sportiva Dilettantistica Radical Gym con sede legale in Via Caduti di Via D’Amelio, Montesilvano (Pe), con la finalità di promuovere l’attività sportiva dilettantistica non professionistica. La competizione si svolgerà il 21 e 22 settembre 2019 a Decathlon di San Giovanni Teatino (Ch) e prevede la partecipazione di 250 atleti. L’AVIS comunale di Pescara, sarà presente ad entrambi gli eventi con un Info Point per tutto il giorno. Negli ultimi anni molti organizzatori di fiere o eventi sportivi, contattano l’AVIS di Pescara per supportarla e per renderla partecipe. Anche per gli organizzatori è un modo per dimostrare la loro vicinanza e sensibilità per la donazione del sangue e per le associazioni di volontariato.

Abbiamo sempre più bisogno di donatori.

Per informazioni ci si può rivolgere alla sede dell’Avis Pescara in Corso Vittorio Emanuele II, 10, nei seguenti giorni e orari:

Lunedì e martedì dalle ore 7:30 alle 15;

Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle 7:30 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:30

Sabato dalle 7:30 alle 12:00

Ogni ultima domenica del mese apertura straordinaria dalle 9:00 alle 12:00