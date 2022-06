Il convegno, che prende le mosse dalla legge 238 del 1976, si terrà presso il Polo Museale di Santo Spirito sabato 11 giugno

LANCIANO – Sabato 11 giugno 2022, dalle 16 alle 20, presso il Polo Museale Santo Spirito, a Lanciano, si svolgerà la seconda edizione del Premio Nicola Belisario. Il titolo del convegno sarà “La psichiatria oggi, a partire dalla Legge 238 del 1976″.

La Psichiatria e la sua storia sono la tematica del Premio Bellisario, assegnato, in questa seconda edizione, ad un complesso musicale inclusivo, gli “Onirici”, che da vari anni lavora in Emilia-Romagna e rappresenta un valido esempio di inserimento sociale per i giovani con problemi psichici.

Il convegno, che prende le mosse dalla legge 238 del 1976 di cui l’on. Bellisario fu il principale sostenitore a livello parlamentare, ricostruisce la storia della Psichiatria degli ultimi decenni, caratterizzata dalla chiusura dei manicomi (legge 180) e dalla nascita di strutture psichiatriche territoriali che, tra difficoltà e successi, cercano di mettere al centro dei loro interventi il paziente con i suoi bisogni. Su questi temi si confronteranno specialisti provenienti da varie regioni e associazioni riguardanti i pazienti psichiatrici, per fare un bilancio della situazione attuale e per individuare possibili linee di sviluppo per il futuro. Tutte le persone interessate sono invitate a partecipare.

PROGRAMMA

16.00 Apertura lavori e saluti istituzionali

16.20 LA LEGGE 238, IL SUO TRAVAGLIATO ITER PARLAMENTARE E GLI SVILUPPI DELLA PSICHIATRIA IN ITALIA

Prof. Michele Riva – Psichiatra, Professore di Storia della Medicina dell’Università degli Studi di “Bicocca”, Milano

16.50 LA LEGGE 238, I SUOI SVILUPPI E LE PROSPETTIVE PER IL FUTURO, DAL PUNTO DI VISTA DELLA NEUROLOGIA

Prof.ssa Anna Teresa Giallonardo – Neurologa, Università degli Studi “La Sapienza” di Roma

17.20 GLI SVILUPPI DELLA LEGGE 238, LA NASCITA ED IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURE PSICHIATRICHE TERRITORIALI E LE PROSPETTIVE PER IL FUTURO

Prof. Massimo Di Giannantonio – Psichiatra, Professore Ordinario di Psichiatria dell’Università D’Annunzio di Chieti-Pescara, Direttore del Dipartimento di Psichiatria della ASL Lanciano, Vasto, Chieti

17.50 L’ESPERIENZA DEL GRUPPO MUSICALE “ONIRICI”, UNA SPERANZA PER IL FUTURO

Dott. Roberto Marchioro – Psichiatra della ASL di Parma

18.20 SPAZIO PER INTERVENTI PROGRAMMATI DA PARTE DEI PARTECIPANTI

a cura del Dott. Pier Paolo Bellisario, psicologo

18.50 PREMIAZIONE E CONCLUSIONI

LA CITTADINANZA E’ INVITATA A PARTECIPARE

INGRESSO LIBERO – ISCRIZIONE GRATUITA ENTRO IL 5 GIUGNO SU www.eventiecongressi.it/premiobellisario