TERAMO – In occasione della “Settimana d’azione contro il razzismo”, domani 19 marzo alle ore 10.00, nella Sala delle lauree del polo didattico “S. Spaventa”, si terrà un convegno internazionale dal titolo “Integrazione culturale, promozione sociale e sviluppo umano attraverso gli studi universitari”.

Si tratta di una iniziativa all’interno di un progetto dell’Associazione Salam insieme all’Università di Teramo e all’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che oltre Teramo coinvolgerà anche Isola del Gran Sasso, Pineto e Castelli.

Il convegno internazionale – coordinato da Fiammetta Ricci, docente di Filosofia politica e responsabile di ateneo per il progetto Roshanak – si aprirà con i saluti del rettore Dino Mastrocola.

Interverranno: Stefano Ravagnan del Ministero degli Esteri e inviato speciale per la Siria, S.E. Khaled Zakharya ambasciatore della Repubblica Afghana, Basim Hatat direttore generale dell’Istituto europeo per le analisi strategiche della politica, Ahmed Bakkora presidente della Commissione Internazionale dei Rifugiati, Imad Barq vice presidente dell’Università di Aleppo, Laura Di Filippo e Pietro Gargiulo docenti dell’Università di Teramo rispettivamente di Criminalità transnazionale e Diritto internazionale.

Le conclusioni sono affidate a Simona Fernandez, dell’Associazione Salam-Ong per la Cooperazione dei Popoli del Mediterraneo.

Nel pomeriggio di domani, inoltre, sempre negli spazi del polo didattico S. Spaventa, verrà presentata una mostra di miniature di arte islamica sul tema ” Obiettivo Donna”. Interverranno Khaled Zakharya e Ragur Nazir responsabili dell’Associazione Mahoor.

La mostra – che sarà allestita anche in altri centri del teramano – resterà in ateneo disponibile per i visitatori fino al 25 marzo prossimo.

PROGRAMMA

Saluti

Dino Mastrocola

Rettore Università di Teramo

Introduce e coordina

Fiammetta Ricci

Responsabile culturale del progetto “Roshanak per l’Università di Teramo

Intervengono

Stefano Ravagnan

Inviato Speciale per la Siria – Ministero per gli Affari Esteri

Khaled Zakharya

Ambasciatore della Repubblica Afghana

Basim Hatat

Direttore Generale Istituto Europeo per le analisi strategiche della politica

Ahmed Bakkora

Presidente Commissione Internazionale dei Rifugiati

Imad Barq

Vice Presidente Università di Aleppo

Laura Di Filippo

Docente di Criminologia e criminalità trasnazionale – Università di Teramo

Pietro Gargiulo

Docente di Diritto internazionale – Università di Teramo

Conclusioni

Simona Fernandez

Associazione Salam Ong per la Cooperazione dei popoli del Mediterraneo

Ore 14.30

Inaugurazione della Mostra “Obiettivo donna”

Mostra fotografica sulle donne afghane

Intervengono

Khaled Zakharya

Ambasciatore della Repubblica Afghana

Raguzar Nazir

Responsabile Associazione Mahoor

Agli studenti del Dipartimento di Scienze politiche che parteciperanno saranno riconosciuti 2 CFU