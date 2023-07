“IV° Premio Nazionale Km78 Alberto Sordi” per Corrado Oddi

La cerimonia di consegna avverrà sabato 8 luglio, a partire dalle ore 21, presso la scalinata monumentale della SS Trinità di Popoli Terme

POPOLI TERME – L’attore Corrado Oddi riceverà il Premio Nazionale Km 78 Alberto Sordi 2023. La cerimonia di consegna avverrà sabato 8 luglio, a partire dalle ore 21, presso la scalinata monumentale della SS Trinità di Popoli Terme (PE). Assieme a lui saranno insigniti del prestigioso premio anche gli artisti Mirko Frezza e Simone Barbato. A condurre l’evento sarà Sabatino Furnari.

Il Premio Nazionale Km 78 Alberto Sordi nasce nel 2020 da un’idea di Sabatino Furnari in collaborazione con il Comune di Popoli Terme e da allora viene assegnato con cadenza annuale. Il riconoscimento prende il nome dal Km 78 delle Svolte di Popoli dove l’Albertone nazionale, che nel giugno del 1950 conduceva una trasmissione radiofonica legata al Giro d’Italia, volle farsi fotografare abbracciato al cippo che lo contrassegnava in occasione della tappa L’Aquila-Campobasso. Nelle tre edizioni precedenti il premio è andato a: Igor Righetti, Fabrizio Coniglio, Christian Ginepro, Francesca Bernardini (per il sociale), Carlo Ponti, Massimo Reale, Roberto Ciufoli, Giulia Bonfanti (attrice esordiente), Maurizio Costantini (per il sociale), Francesco Nuti.

A Corrado Oddi il Premio Nazionale Km78 Alberto Sordi 2023 è stato attribuito con la seguente motivazione: “non solo per le tue capacità interpretative ma anche per come ti spendi per le persone meno fortunate. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che il grande Sordi nella sua vita ha fatto del bene spesso in silenzio”.

Corrado Oddi ha esordito a teatro nel 1992 in “Si può sempre fare qualcosa (Storia di un magistrato). Nel corso della trentennale carriera ha partecipato alle più importanti fiction italiane (“Carabinieri 6”, “Butta la luna2”, “I Cesaroni 5”, “Che Dio ci aiuti”, “Squadra antimafia 6”, “Romanzo siciliano”, “Il paradiso delle signore”) e, tra l’altro, è stato protagonista al fianco di Lino Banfi ne “L’allenatore nel pallone 2”. La notorietà, però, è arrivata per aver interpretato il ruolo principale del Giudice Giovanni Falcone nel docufilm RAI dedicato al Magistrato antimafia. Attualmente veste i panni del maggiordomo, al fianco di Caterina Balivo, nel dating show “Chi vuole sposare mia mamma o mio papà?”, in onda tutti i martedì in prima serata su TV8.