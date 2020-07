A Francavilla al mare la 17° edizione del Premio MuMi

Il Premio MuMi con il Prof. Paolo Fazii, Vincenzo Olivieri, Piero Mazzocchetti, Edoardo Siravo in piazza della Rinascita il 25 luglio

FRANCAVILLA AL MARE (CH) – Il Premio Culturale MuMi, fondato e presieduto dal compositore francavillese Davide Cavuti, si terrà sabato 25 luglio 2020 alle ore 21 presso Piazza della Rinascita a Francavilla al Mare. Verranno premiati lo showman Vincenzo Olivieri e il Prof. Paolo Fazii, direttore “UOC di Microbiologia e Virologia Clinica a valenza regionale” PO “Spirito Santo” di Pescara; parteciperanno alla serata il cantante Piero Mazzocchetti e l’attore Edoardo Siravo e con il Maestro Andrea Castelfranato alla chitarra; la serata sarà condotta da Mila Cantagallo.

La manifestazione è organizzata grazie al sostegno del Comune di Francavilla al Mare, in collaborazione con la “Stagione dei Concerti e del Teatro F.P. Michetti” ed è prodotta da “MuTeArt”. Una serata di cultura e solidarietà con la partecipazione di personaggi del mondo della cultura.

Il premio, denominato “il tronchetto della solidarietà”, sarà realizzato dai ragazzi dell’Associazione Orizzonte presieduta da Michela Mattoscio, associazione che si occupa di solidarietà.

Nel corso degli anni il prestigioso riconoscimento è stato assegnato a grandi personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo quali Ugo Pagliai, Arnoldo Foà, Grazia Di Michele, Paola Gassman, Giorgio Albertazzi, Edoardo Siravo, Dacia Maraini, Piero Mazzocchetti, Paola Quattrini, Francesco Montanari, Vinicio Marchioni, Ambra Angiolini, Michele Placido, Riccardo Scamarcio e ha coinvolto associazioni che operano in favore dei più deboli quali l’Arda, l’Ail, Amico, Unicef, Fondazione Il Cireneo, Orizzonte, Emozioni, Kiwanis contro il tetano materno etc.

«Il “Premio Culturale MuMi” è un’iniziativa ormai giunta alla diciassettesima edizione con uno scopo molto importante che negli anni ha coniugato fattivamente la cultura con la solidarietà– ha commentato il presidente Davide Cavuti – Quest’anno ci sarà la partecipazione di grandi personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura.»

Uno degli obiettivi della manifestazione è quello di veicolare messaggi di associazioni impegnate in prima linea nel sociale e per esempio nel passato per la tutela e la promozione della salute complessiva dei bambini e adolescenti migranti.

Nel corso della serata sarà omaggiata la “Associazione Hope N’ Art onlus” che ha come testimonial l’attrice Micol Olivieri (nota al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Alice ne “I Cesaroni”) e lo showman abruzzese Vincenzo Olivieri.

L’Associazione “Hope N’Art” si occupa di vari progetti tra cui “Per Lei”, a favore della associazioni nella difesa delle donne con l’obiettivo di dare sostegno alle donne che subiscono violenza in tutte le sue forme e promuove progetti e servizi utili a chi è in difficoltà e il progetto “Super Doc” finalizzato all’acquisto di macchinari ospedalieri destinati ai reparti pediatrici e di progetti.

«Un primo obiettivo centrato dall’Associazione è stato l’acquisto di un ecografo per l’unità “Oncoematologica Pediatrica”, parte dell’unità di “Ematologia Clinica” dell’ospedale di Pescara – si legge da una nota della onlus – L’unità “Oncoematologica Pediatrica” si occupa della diagnosi e della cura delle malattie oncologiche dell’età pediatrica.»

L’ingresso alla serata è libero con prenotazione obbligatoria online.