“Premio Michetti 2021”: il vincitore é Leonardo Petrucci

La sua opera “capace di raccogliere in unico manufatto una visione rivolta al prossimo futuro e un’antica tradizione antropologica”

FRANCAVILLA AL MARE – É stato annunciato il vincitore della 72°edizione del Premio Michetti: si tratta di Leonardo Petrucci, che se lo é aggiudicato con l’opera “Sol 2081”, 2019 che entrerà a far parte della prestigiosa e storica collezione del Museo di arte contemporanea e moderna della Fondazione Michetti.

L’opera di Leonardo Petrucci “Sol 2081”, 2019, tappeto di lana fatto a mano, cm. 230 x 170 é stato scelta come la migliore in esposizione fra la rosa degli undici artisti invitati all’edizione 2021 con la seguente motivazione: “Per la capacità di raccogliere in maniera originale e sapiente in un unico manufatto una visione rivolta al prossimo futuro e un’antica tradizione antropologica”.

La giuria ha assegnato a Myriam Laplante per l’opera “Sirena mutante”, 1996, fotografia digitale, cm. 55 x 40, un premio alla carriera per la sua visione sempre attuale e coerente e per la creazione di scenari complessi che indagano il rapporto tra uomo e natura nei nuovi contesti biopolitici.

La collettiva Michetti, Spalletti e nuovi Paesaggi con o senza figura con i lavori di: Simone Cametti (Roma 1982), Eleonora Cerri Pecorella (Roma 1990), Pamela Diamante (Bari 1985), Myriam Laplante (Chittagong, Bangladesh 1954), Leonardo Magrelli (Roma 1989), Alberto Montorfano (Como 1984), Marina Paris (Sassoferrato 1965), Leonardo Petrucci (Grosseto 1986), Mariagrazia Pontorno (Catania 1978), Delfina Scarpa (Roma 1993), Luis Serrano (Madrid 1954), è visitabile negli spazi del Museo Michetti di Francavilla al Mare (Chieti) fino al prossimo 18 novembre 2021.

Comitato tecnico scientifico. Renato Barilli, Claudio Cerritelli, Louis Godart, Anna Imponente, Fiorella Ivone, Rocco Sambenedetto, Carlo Tatasciore