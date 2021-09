Serie D, Pineto – Castelnuovo Vomano: la presentazione del match

CASTELNUOVO VOMANO – Il Castelnuovo Vomano è pronto all’esordio nel girone F di serie D 2021/22 sul terreno del Pineto, in una sfida che si ripeterà dopo tre giorni per il primo turno di Coppa Italia. Neroverdi che inizieranno la stagione quindi subito da un big match che è anche un derby, con l’intento di partire subito bene per puntare a confermare gli obiettivi stagionali di migliorarsi e puntare ad un campionato di vertice.

Mister Guido Di Fabio ha fiducia in una buona prova dei suoi ragazzi, pur predicando umiltà e attenzione al cospetto di un avversario di qualità: “Non siamo certo noi a scoprire la forza del Pineto, ma noi non siamo da meno, cercheremo di dare il massimo per ottenere un risultato positivo che è nelle nostre corde, pur sapendo che ci troveremo di fronte un avversario forte e che quindi dovremo fare attenzione. Faremo comunque il nostro gioco, rispettando il Pineto ma senza timori reverenziali, sarà sicuramente una bella gara. Ho ancora diversi dubbi sulla formazione, alcuni ragazzi hanno dei leggeri acciacchi e verificheremo fino all’ultimo se riusciremo a recuperarli, ma sono sicuro che chiunque andrà in campo darà tutto per aiutare la squadra a portare a casa il risultato”.