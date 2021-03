Premio letterario Città di Martinsicuro 2021: come partecipare

Il Premio prevede tre sezioni: poesia in verso libero, poesia in metrica, poesia in vernacolo. Termine scadenza bando: 28 maggio

MARTINSICURO – Riparte il premio letterario Città di Martinsicuro con la tredicesima edizione. Dedicato alla poesia, il concorso è organizzato dal Comune di Martinsicuro e dalla Di Felice Edizioni, ed è patrocinato dall’Associazione Editori Abruzzesi e dalla Casa della poesia in Abruzzo “G. D’Annunzio”.

Il bando scade il 28 maggio e prevede tre sezioni: poesia in verso libero, poesia in metrica, poesia in vernacolo.

La giuria è presieduta da Valeria Di Felice (presidente esecutivo senza diritto di voto), ed è composta da: Fulvia Marconi (poetessa e critico letterario), Anacleta Camaioni (scrittrice e psicoterapeuta), Ivana Tamoni (poetessa e traduttrice), Vittorio Verducci (poeta e critico letterario).

Il premio collabora con i seguenti organismi ospiti: Associazione Magnificat, Associazione Il Faro, Associazione Culturale La Fonte d’Ippocrene – APS e Premio la girandola delle parole.

Per il bando completo: www.premiomartinsicuro.it