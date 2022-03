La Commissione comunale Pari Opportunità celebra l’8 Marzo, Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, con la presentazione del volume

GIULIANOVA – Si terrà martedì 8 Marzo alle 17, nella sala Kursaal, la presentazione del libro “La terza rivoluzione femminile” di Luana Svaizer. L’incontro, a cui parteciperà l’autrice, sarà aperta dai saluti istituzionali del Sindaco Jwan Costantini, del Vice Sindaco Lidia Albani e della Presidente della Commissione Pari Opportunità Marilena Andreani.

“In Italia – riflette la Andreani – il tasso di occupazione femminile rimane fermo al 49,9% , uno dei più bassi d’Europa, quasi venti punti percentuali in meno rispetto agli uomini. La questione del lavoro per le donne rimane dunque centrale. Per questo, nella giornata dedicata ai loro diritti, abbiamo voluto ospitare una donna che da anni si occupa del mondo femminile”.

“La pandemia – sottolinea il Vice Sindaco Albani – ha dimostrato come le donne siano più esposte alle crisi e gravate della cura familiare. Non si tratta solo di giustizia sociale: è uno spreco di risorse e competenze decisive per la crescita del Paese”.

La scrittrice Luana Svaizer, nel suo “La terza rivoluzione femminile”, spiega tutti i passaggi dell’ evoluzione interiore che, secondo lei, ogni donna dovrebbe compiere per uscire vincitrice in un contesto sociale e politico in cui quello femminile è ancora il “sesso debole”.

Il libro mette addirittura a disposizione delle donne “un vero metodo che le aiuta a raggiungere indipendenza e abbondanza nella propria vita”.