Domenica 3 marzo 105 scrittori saranno presenti al Museo Barbella alla cerimonia di premiazione del prestigioso Premio

CHIETI- Per un giorno Chieti diventa la capitale della letteratura con 105 scrittori che saranno presenti alla cerimonia del Premio internazionale di Letteratura Luca Romano, dedicato al giovane talentuoso teatino scomparso in tragiche circostanze. Domenica 3 marzo alle 10, nel Museo Barbella di Chieti, si celebrerà la premiazione dell’ottava edizione con l’inaugurazione della mostra di Vanessa Di Lodovico e Piergiò, che resterà aperta fino al 9 marzo.

Il premio è presieduto dal critico d’arte e letterario Massimo Pasqualone e si inserisce nella kermesse culturale Ut pictura poesis da lui ideata, con il patrocinio del Comune di Chieti ed in sinergia con le associazioni del territorio, capitanate dall’Aps Ets Luca Romano, presidente Antonio Romano.

La Commissione Esaminatrice del Premio Letterario Internazionale “LUCA ROMANO 2024”, presieduta da Eugenia Tabellione e composta da Francesca Pomponio, Valentina Di Paolo, Gino Palone, Stefano Maria Simone, Stefania De Michele, Manuela Martellucci rende noto le graduatorie dei vincitori.

SEZIONE A

Primo classificato

Claudia Manuela Turco con Biancabrina e le sette Nine ed. Macabor

Secondo classificato

Daniela Manelli Trionfi con Canti ed. Arkhè

Terzo classificato

Carmelo Consoli con Divino Disincanto ed. Giuliano Ladolfi

Menzione d’Onore

Maurizio Gimigliano con Calendario poetico ed. Grafichéditore

Annalina Paradiso con Pane e Poesia ed. Luigi Pellegrini Editore

Bruno Ricci con Punto e Daccapo ed. QuidEdizioni

Mario Moretti con La lieta stagione ed. Di Carlo

Sante Serra con La carezza del tramonto ed. Setteponti

Tommaso Rapino con Tulipani di vetro ed. Tabula fati

Giuliana Di Gaetano Capizzi con L’oro del giorno ed. Gruppo Albatros

Tiberio La Rocca con Ho guardato il tempo negli occhi ed. Il Cuscino Di Stelle

Gianfranco Domizi con Si impara ad amare

Menzione Speciale

Stefano Boldorini con Manuale dei sogni rapiti ed. peQuod

Gianni Romaniello con Transumanze fra chiaroscuro ed. Oceano

Roberto Casati con Appunti e carte ritrovate ed. Guido Miano

Maria Tommasa Primavera con La mia vita in rime – pensieri vissuti ed. QuidEdizioni

Premio Speciale del Presidente di Giuria

Matteo Casale con Studi Op.9 ed. puntoacapo

SEZIONE B

Primo classificato

Grazia Dottore con Per una e per tutte

Secondo classificato

Normando Marcolongo con Cammino Gerundio

Terzo classificato

Federica Ramicone con Fragili Passaggi

Menzione d’Onore

Antonio Lera con La Pace

Agnieszka Ziemecka con Le virate della vita di Agnieszka Ziemecka

Raffaello Corti con Stanze Ipotetiche

Giuseppe Settanni con L’età della ragione

Cristina Spennati con Silloge senza titolo

Stefano Peressini con Nomi

Federico Pavone con Attimi dispersi

Francesca Patitucci con Ombre di luce

Menzione Speciale

Rocco Pagliani con Schegge

Anna Capitani con Il cantore

Igor Issorf con Sognando amore

Assunta Di Cintio con In ultima sintesi

Maria Concetta Borgese con Note di silenzio

SEZIONE C

Primo classificato

Giovanni Mancinone con Mostri. Quando non c’è più l’amore, ed. Rubbettino

Secondo classificato

Angela Rossi con L’Eredità del mondo antico: archetipi e simboli nell’arte. La vegetazione

Terzo classificato

Luigi Ruscello con Ostalgia, Neoborbonismo e Questione meridionale, ed. Il Convivio

Menzione d’Onore

Claudio Cirinei con I pensieri forti

Claudiano Sironi con Il tè del professore, ed. SA

Gianfranco Domizi con VES

Oscar Esile con L’evolversi è impresso nella legge di natura

Teresa Maria Rauzino con Il magistrato che fece tremare il Duce

SEZIONE D

Primo classificato

Flavio Dall’Amico con Parole, opere e omissioni, Edizioni Caosfera

Secondo classificato ex aequo

Federico Mastrodomenico con Il mondo perduto, tra sogno e realtà, Lupieditore

Secondo classificato ex aequo

Eugenio Alaio con Il silenzio delle donne, Grausedizioni

Terzo classificato

Angelo Marolla con Quel che dura nell’attimo che passa, Associazione Culturale Andrea Di Capua – duca di Termoli

Menzione d’Onore

Gerlando Fabio Sorrentino con La benda al cuore, Pav Edizioni,

Eliana D’Onofrio con Viola, l’amore secondo me, Dialoghi

M Rosaria Franco con Il viaggio della memoria, Aletti Editore

Matteo Molino con Il raggio di luce, Calibano Editore

Cristina Missaglia con Il cuore non dimentica il dolore, Albatros

Annita Vesto con Tra dire e fare, Edizioni IlViandante

Vera Iole Delle Monache con Il piccolo borgo, le casette, Hatria Edizioni

Laura Calderini con La ragazza dalla pelle d’uovo, Grafichéditore

Anna Francesca La Rosa con Notti senza giorno, Luigi Pellegrini Editore

Ornella Clelia Colombo con Mi guarda e sorride

Giulia Grilli con La fiammella di Natale, self published

Menzione Speciale

Nadia Tortora con È nata l’Italia, Costituzione di uno stato libero, Chiare Edizioni

Ilaria D’Argento con Sismi e dualismi, Ibiskos Ulivieri

Sandro Elia Italiano con Rosaspina e il Grimorio, Amazon

Giuseppe Zio con Tra il cielo e il mare, Tralerighe libri

Irene Di Palma con Profumo di vita, Self Published

Ornella Fiorentini con Io parlo alla luna, ChiPiùNeArt Edizioni

Primula Galantucci con Il sogno di ognuno di noi

Marzia Schenetti con 75 giorni di un’artista colf

Duilio Carpitella con Alterne derive di là dall’orizzonte, Abra Books Narrativa

SEZIONE E

Primo classificato

Lucia Ferrigno con Sublymya, il vento del Nord

Secondo classificato

Sandro Angelo Ruffini con Lo scrittore ebreo

Terzo classificato

Angela Cimini con L’utopia del viaggio e altri racconti Menzione d’Onore

Giulio Larosa con L’eremo di Don Piccinno

Carlo Zamburlin con Beta Tester

Luisa Di Francesco con A far di me una sola

Pier Luigi Nanni con Il fattaccio del “Porcellino Frignone”

Massimo Del Zio con Edoardo e Beatrice De la Tour

Paolo Di Sabatino con El corazón por correo aéreo

Lilliana Capone con Cara vecchia quercia

Rosella Carloni con La musica dell’Est

Renato Bianco con Frammenti (di vite)

Concezio Del Principio con Come il gioco dell’oca!

SEZIONE F

Primo classificato

Maria Rosaria D’Alfonso con Non era vero

Secondo classificato

Giovan Pietro Passoni con L’incoerenza

Terzo classificato

Aurelio Rossi con Il fucile della pace

Menzione d’Onore

Pietro Catalano con L’aria blu

Danuta Anna Kida con La speranza

Costantino Coros con La goccia

Maurizio Bacconi con Nient’altro che il silenzio

Giuliano Priori con Lullaby

Massimo Avvantaggiato con Trasale

Mario De Santis con A casa

Lolita Rinforzi con Amenità

Lucia Tornabene con Ombra riflessa

Nicola D’Angelo con Ritorna figlio mio

Leda Panzone con Sfogliando i ricordi

Albertina Minissa con Inesorabile finitudine

Menzione Speciale

Massimo Di Prospero con L’anima mia

Marino Appignani con La mia anima

Sabrina Galli con Sasso vivo

Edoardo Mariani con Il lampionaio

Adriana Centi con Nuvola amica

Diana Scutti con Il mio amore più grande

Di Lorenzo Annamaria con Il mio grande amico più non tornerà

Ginetta Carrubba con Nebbia

Mara Penso con Il lamento del vento

Tiziano Minniti con Terra

Elisabetta Liberatore con I gatti muoiono di notte

PREMIO SPECIALE LUCA ROMANO 2024 per le tematiche dell’Aps Luca Romano al volume “Diamanti grezzi” di Carlo Colucci