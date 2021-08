A Pescina il XXIV Premio Internazionale Ignazio Silone: ecco quando

La XXIV edizione del Premio Internazionale Ignazio Silone, composto da cinque sezioni, si svolgerà dal 19 al 22 agosto

PESCINA – Si svolgerà dal 19 al 22 agosto la XXIV edizione del Premio Internazionale Ignazio Silone, composto da cinque sezioni:

I sezione: il “PREMIO INTERNAZIONALE IGNAZIO SILONE” è assegnato ad una personalità la cui opera testimonia o rispecchia i medesimi valori di libertà e di giustizia appartenuti a Ignazio Silone.

II sezione: il “PREMIO ALLA TESI DI LAUREA O DOTTORATO DI RICERCA” è assegnato ad uno o più laureati di qualsiasi Università, italiana o straniera, per una tesi di laurea o di dottorato, in qualsiasi disciplina, sulla vita o sull’opera di Ignazio Silone.

III sezione: il “PREMIO ALLA TRADUZIONE” è assegnato a chi, con una buona e fedele traduzione, divulga nel mondo l’opera di Ignazio Silone.

IV sezione: il Premio “I GIOVANI E IGNAZIO SILONE” è assegnato ad uno o più studenti delle scuole secondarie di secondo grado, italiane o straniere, per l’elaborazione di un tema sul pensiero e sull’opera di Ignazio Silone.

V sezione: il Premio “SILONE DIGITALE” è assegnato a chi, attraverso i social media, diffonde, promuove e valorizza il pensiero e l’opera di Ignazio Silone.

La Cerimonia per il conferimento dei Premi delle singole sezioni avverrà in seduta pubblica in Via del Carmine – Sala Conferenze “Teatro San Francesco”.

Programma:

19 agosto

8.30: Raduno in Piazza Duomo. Passeggiata sul Sentiero Silone organizzata dalla sottosezione CAI Valle del Giovenco di Pescina Giovenco Teatro Festival – IX Edizione Mascaró «Sulle tracce della memoria. Immersioni, simulazioni e sperimentazioni in Natura» con Silvia De Vincentiis, guida ambientale escursionistica e antropo-ecologica, Alberto Santucci, attore

12.00:Ristoro e Letture Siloniane presso il Rifugio Silone

21.00: presso il Chiostro del Teatro San Francesco Recital – Concerto di canzoni di Paolo Capodacqua «Ferite & Feritoie» con Giuseppe Morgante, Piano e Sax, Giacomo Lelli, flauto

20 agosto

11.00: presso la Sala Convegni del Teatro San Francesco. Saluti Istituzionali del Sindaco e del Presidente del ”Centro Studi Ignazio Silone”, Presentazione del nuovo Sito “Silone.it” a cura di Luigi Todisco. A seguire convegno dal titolo: «La testimonianza della Rivista Tempo Presente dal Dopoguerra ad oggi, nell’Italia Democratica, Popolare ed Europea» Moderatore: Sergio Venditti, giornalista

Interverranno: Alberto Aghemo, Direttore della rivista “Tempo Presente“ – Gaetano Quagliariello, Senatore della Repubblica Franco Salvatori, Professore ordinario di Geografia, già Presidente Emerito della Società Geografica Italiana – Antonio Di Matteo, Presidente Nazionale Movimento Cristiano Lavoratori

21.00: presso il Chiostro del Teatro San Francesco La Compagnia Teatrale “Officine Solidali Teatro” di Pescara e “La Carovana” di Torre de’ Passeri interpretano «Fontamara»

Sabato 21 agosto

10,00: Chiostro del Teatro San Francesco Inaugurazione della rinnovata mostra itinerante «L’Arte è un fiore selvaggio, ama la libertà. L’uomo, lo scrittore, l’intellettuale». Moderatore: Giustino Parisse, giornalista Interverranno: Direttore dell’Archivio di Stato dell’Aquila, Dottoressa Sebastiana Ferrari Archivio di Stato di Avezzano, Dottor Martorano Di Cesare Professoressa Liliana Biondi, Ricercatrice e Docente di Critica Letteraria e Letterature comparate, Dipartimento di Scienze Umane ”Università degli Studi de L’Aquila” – Americo di Benedetto, Consigliere Regionale – Nazario Pagano, Senatore della Repubblica

Inaugurazione Archivio e Biblioteca “Ignazio Silone” e annessione Biblioteca Comunale con fondo Silone

21.00: presso il Chiostro del Teatro San Francesco Associazione Culturale Teatro dei Colori Onlus presenta «Il Segreto» da “Il Segreto di Luca” di Ignazio Silone, Drammaturgia di Gabriele Ciaccia e Francesco Manetti Regia ed Interprete Gabriele Ciaccia

Domenica 22 agosto

10.00: Tomba Ignazio Silone Commemorazione del 43°Anniversario dalla morte di Ignazio Silone Letture a cura degli studenti dell’Istituto Comprensivo Fontamara di Pescina

17.30 – Sala Conferenze Teatro San Francesco XXIV Edizione del Premio Internazionale Ignazio Silone Cerimonia di consegna dei Premi

Saluti Istituzionali del Sindaco Mirko Zauri e del Presidente del Centro Studi Ignazio Silone Tiziana Cucolo. Moderatore Luca Di Nicola Giornalista.

Interverranno:

Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio

Vice presidente della Regione Abruzzo Emanuele Imprudente

Consigliere Regionale Mario Quaglieri

Consigliere Regionale Americo di Benedetto

Consigliere Provinciale Gianluca Alfonsi

Presidente del Consiglio Comunale di Pescina Vincenzo Parisse

21.30 on Piazza Duomo – Il Maestro Moni Ovadia legge e commenta l’Enciclica di Papa Francesco «Laudato Si’» Direttore Artistico Gabriele Ciaccia

Tutti gli eventi saranno realizzati nel pieno rispetto e applicazione delle misure vigenti di contenimento del Covid-19 previste dal Ministero della Salute e dalle disposizioni regionali.