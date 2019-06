Premio Flaiano, il programma dell’edizione 2019

PESCARA – Conto alla rovescia per il 46 Flaiano Premi Internazionali. Il ricco programma si aprirà il 28 giugno con l’inizio della nuova edizione del Flaiano Film Festival al Cinema Circus di Pescara. Il 6 luglio invece ci sarà la Premiazione Flaiano di narrativa e italianistica (sotto i finalisti) all’Aurum mentre la consegna dei premi è in programma il 7 luglio in Piazza della Rinascita con Steve McCurry ospite speciale. Sempre McCurry sarà protagonista l’8 luglio quando al Teatro D’Annunzio di Pescara presenterà il libro “Una vita per immagini”.

PROGRAMMA

28 GIUGNO-5 LUGLIO:

FLAIANO FILM FESTIVAL

Cinema Circus, Pescara

6 LUGLIO:

PREMIAZIONE FLAIANO DI NARRATIVA E ITALIANISTICA

ore 20.30, Aurum, Pescara

7 LUGLIO:

PREMIO INTERNAZIONALE FLAIANO

Cinema, teatro, radio, televisione e giornalismo

ore 20.30, Piazza della Rinascita, Pescara (ingresso libero fino a esaurimento posti)

8 LUGLIO:

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “UNA VITA PER IMMAGINI” DI STEVE McCURRY

ore 19, Teatro d’Annunzio, Pescara (ingresso libero fino a esaurimento posti)

TERNE FINALISTI DELLA LETTERATURA

Per la sezione di Narrativa la giuria tecnica, composta da Renato Minore, Donatella Di Pietrantonio, Antonella Di Nallo, Raffaele Manica e Raffaello Palumbo Mosca, ha selezionato:

“Gli ultimi giorni di Anita Ekberg” di Alessandro Moscé per Melville edizioni;

“L’invenzione del vento” di Lorenzo Pavolini edito da Marsilio;

“Almarina” di Valeria Parrella per Einaudi.

Nella terna dei finalisti della Narrativa giovani, sono stati segnalati dalla stessa giuria tecnica:

“Una volta è abbastanza” di Giulia Ciarapica per Rizzoli;

“Cosa resta di male” di Gianmarco Soldi per Rizzoli;

“Elena di Sparta” di Loreta Minutilli per Baldini&Castoldi.

Per il 18° Premio internazionale di Italianistica, volto a promuovere la diffusione della cultura italiana nel mondo, Isabella Camera d’Afflitto, Mariaconcetta Costantini e Andrea Moro, membri della giuria tecnica, hanno selezionato le seguenti opere:

“Eugenio Montale: Portami il girasole. Poesie scelte 1918-1980” di Hannimari Heino (da Helsinki) , la cui opera rappresenta la prima pubblicazione della produzione poetica di Montale in lingua finlandese;

, la cui opera rappresenta la prima pubblicazione della produzione poetica di Montale in lingua finlandese; “Fellini’s Eternal Rome” di Alessandro Carrera (da Los Angeles) , che vuol essere la prima indagine sistematica sull’uso che Fellini ha fatto delle fonti classiche;

, che vuol essere la prima indagine sistematica sull’uso che Fellini ha fatto delle fonti classiche; “Gioventù, Pier Paolo Pasolini no seishun” di Chiseko Tanaka (da Tokyo).