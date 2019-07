Premio Euromediterranea delle Arti per Jonathan Tabacchiera

Il make up artist e coreografo abruzzese il prossimo 20 luglio riceverà a Bruxelles l’award per “la sua brillante carriera e il suo talento innovativo”

BRUXELLES – “Per la sua brillante e duratura carriera. Si premia la diffusione del made in Italy in tutto il mondo, grazie alla sua arte. Poliedrico ed eclettico artista, per la sua creatività e ricerca, il suo talento innovativo e le sue molteplici capacità come make up artist, coreografo, regista, danzatore e performer”.

É questa la motivazione con la quale Jonathan Tabacchiera riceverà, il prossimo 20 luglio, un nuovo prestigioso riconoscimento. A nemmeno un anno dalla statuetta speciale argento 2018 del premio St Oscar europeo della moda, ottenuto a Milano lo scorso 9 dicembre, il make up artist abruzzese ritirerà, a Bruxelles, l’ambitissimo premio assegnato dall’Accademia Euromediterranea delle Arti a 10 italiani per le loro brillanti attività nel campo dell’arte.

33 anni di Pescara, Tabacchiera, all’età di 29 ha ottenuto una laurea ad honorem in Scienze dello Spettacolo conferitagli dall’Università Ruggero II della Florida. Artista a 360 gradi, diplomato in Grafica Pubblicitaria e Stampa D’Arte all’Istituto Statale D’Arte Vincenzo Bellisario di Pescara, ha frequentato l’Accademia Nazionale di Danza di Roma perfezionando tecnica e metodologia della danza classica e contemporanea e ha completato gli studi alla Scuola D’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano.

Da tre anni è direttore artistico e insegnante della Make up artist and style S.E.M. Pescara, la più antica scuola di estetica del capoluogo adriatico, nonché la prima a rilasciare la qualifica di make up artist riconosciuta dalla Regione Abruzzo e valida in tutti gli Stati dell’Unione Europea, le cui iscrizioni per l’anno 2019/2020 sono aperte.

Tabacchiera, lo scorso 7 luglio, è stato anche il direttore artistico per il make up di Alta Moda Piazzale Michelangelo “Premio La Loggia 2019”, evento che unisce moda, spettacolo, imprenditoria e solidarietà, che si è svolto a Firenze. Lì Tabacchiera, che ha realizzato uno dei suoi straordinari trucchi artistici, ha portato con sé gli allievi dell’accademia (Antonella Di Spalatro, Paola Fatiganti, Ilaria Lattanzio, Joy Musella, Silvia Stangarone, Pamela Timperii, Luca Vitale, Michela Del Pinto), che hanno realizzato tutti i make up per la sfilata.

Foto di Francesco Masi