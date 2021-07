Premio “Eccellenze Italiche di Casa Ovidio” 2021 a Sulmona

SULMONA – Lunedì 19 Luglio dalle ore 9,00 alle 12,30 nel Cortile della SS. Annunziata, in Corso Ovidio a Sulmona, i giornalisti Elena Costa e Pino Costa presentano l’annuale premio “Eccellenze Italiche di Casa Ovidio”, manifestazione che si fregia dell’alto patrocinio della Regione Abruzzo, del comune di Sulmona e delle associazioni culturali Sandro Pertini ed Editori Abruzzesi.

“L’eccellenza è il giusto riconoscimento a chi fiducioso opera nel proprio settore con abnegazione ed entusiasmo, superando quotidianamente gli ostacoli e guardando al futuro con ottimismo. L’eccellenza è il segno di una autentica leadership di qualità guadagnata sul campo”.

È l’emblematica frase, inserita nella pergamena dei vincitori, atta a ricordare che il sacrificio e la dedizione per il proprio lavoro, premiano sempre. Ogni attestato è firmato dal sindaco Annamaria Casini, dall’assessore alla cultura Manuela Cozzi, dall’assessore Regionale alla Cultura, turismo e attività produttive, Daniele D’Amario e dall’organizzazione Italia è…

L’attribuzione del premio, avviene attraverso un’attenta selezione delle aziende, per il ruolo che quest’ultime ricoprono nella filiera produttiva e sociale, ma soprattutto per il prodotto finale, lo spirito imprenditoriale, l’abnegazione e lo spirito di sacrificio. Sono tenute in considerazione anche la qualità dei servizi, dei prodotti e la genuinità.

Il premio Eccellenze Italiche verrà conferito a: Museo confetti Pelino, F.lli Rovo carni e salumi, F.lli Nurzia torrone, Nonna Ina la mortadella di Campotosto, Az. Agr. Sciore “Alla casa vecchia”, Aveia Ars, Antica Casa Vitivinicola Italo Pietrantonj, I Luchi Eccellenze, Az. Agricola Nero Peligno, caseificio Terrantica, D’Aloisio Noleggi, frantoio Della Valle, Spinelli conserve alimentari, vini Terzini, Il Norcino salumi, agriturismo Immacolata Ranch, Az. Agricola Amoroso miele, gelateria Di Silvio, Azienda Agr. Guferia, Az. Agricola Colle Della Selva, pastificio La Fraiola, TechnoGarage, caseificio Il Tratturo, Residenza per Anziani Tollo, Le Radici Del Gusto, Giuseppe Battista pasta, Consorzio Aglio rosso di Sulmona.

Un Premio Speciale andrà alla storica emittente televisiva del territorio ONDA TV, al dottor Giovanni Maria D’Amario medico biologo, nonché fondatore della società di tossicologia Abruzzo-Molise e delegato dell’Accademia Italiana della Cucina, e, al professor Domenico Taglieri, Fondatore della Casa dei Diritti del Cittadino, presidente della Fondazione Carispaq e presidente onorario della giostra cavalleresca di Sulmona.

Quest’anno l’evento partirà con un omaggio a Ovidio. Gli artisti, Bianca D’Amore, soprano; Donato Angelosante Junior, voce recitante e Orietta Cipriani pianista, daranno il via all’edizione 2021 con l’esibizione “Raccontando i miti… spettacolo sulle Metamorfosi di Ovidio”.

Tra gli ospiti personaggi del mondo Eno-gastronomico, Agro-alimentare, giornalisti e politici. Nel corso dell’evento, alcuni “premianti” saranno omaggiati con delle opere donate dal critico d’arte internazionale Leo Strozzieri e alcuni prodotti delle aziende vincitrici.