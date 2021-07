Delegazione Fai di Chieti, gli appuntamenti del 17 e 18 luglio

Un weekend ricco di appuntamenti: momenti che coniugano la bellezza dei luoghi alla magia e alla profondità della cultura

PENNAPIEDIMONTE – Sabato 17 luglio per la rassegna “ItineDante”, alle ore 21 a Pennapiedimonte, in piazza Umberto I, andrà in scena lo spettacolo “Pape Satan Aleppe!…” ispirato al settimo canto dell’inferno nella Divina Commedia e messo in scena con la collaborazione del Piccolo Teatro dello Scalo.

I versi saranno commentati e illustrati con un taglio divulgativo da Pierluigi Di Clemente e l’interpretazione verrà accompagnata dalla performance artistica e musicale del soprano Laura Surricchio e degli attori Giancamillo Marrone, Diego Ciaschetti e Lorenzo La Rovere.

La rassegna ItineDante (che nasce da un’idea di Pierluigi Di Clemente, attore e docente di lettere) è realizzata in stretta collaborazione dalla Delegazione Fai di Chieti con il Club per l’UNESCO di Chieti ed ha il patrocinio del Fai Abruzzo-Molise.

Domenica 18 e lunedì 19, spazio invece a due appuntamenti del “Festival Chieti, tra musica e storia”, organizzato dalla Delegazione Fai di Chieti in collaborazione con l’associazione Harmonicus. Una formula semplice, quanto coinvolgente, riscoprire musica di diversi periodi storici in luoghi simbolo del capoluogo teatino.

Domenica 18, alla esedra della Pescheria in via Arniense, alle 21.30 ci sarà il concerto “Dalla Chiesa alla Taverna: un viaggio alla ricerca del profano” con Daniele Gabrielli alla ghironda; Francesca Canapa, voce e percussioni; Alessandro Pellegrini chitarra-liuto e citola. Saranno eseguite musiche dal Laudario di Cortona, dal Cantigas De Santa Maria, dal Libre Wermell e tanti altri.

Lunedì 19, nei pressi del Laghetto della Villa Comunale, alle 21.30, un altro viaggio musicale nel tempo. “Le musiche nei salotti europei tra Ottocento e Novecento”. Le mezzosoprano Giulia Bascelli e Michela Mazzocco, accompagnate al piano da Giovanni Bascelli e Cristiano D’Urbano, canteranno sulle musiche di Donizetti, Rossini, Verdi, Tosti, Respighi, Duparc, Faurè, Tosti, Respighi, Poulenc, Satie.

Tutti gli spettacoli si svolgeranno nel rispetto delle norme anti-covid, E’ richiesto un contributo minimo e la prenotazione obbligatoria su www.faiprenotazioni.fondoambiente.it