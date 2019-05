“Premio Di Nicola”, il primo giugno la prova all’ITI Alessandrini di Teramo

Da undici anni incentiva i ragazzi delle superiori allo studio della matematica. Premio in moneta o Bitcon: 700 euro al primo classificato e 300 al secondo

TERAMO – Vincenzo Di Nicola, l’ingegnere teramano noto per i suoi successi in campo informatico, oggi componente del tavolo di lavoro istituito dal Governo per esaminare l’orizzonte “blockchain” da undici anni porta avanti un progetto dedicato agli studenti della sua città di origine per incentivarli allo studio della Matematica. Si tratta di sostenere una prova di matematica in inglese (sul modello dei test americani di ammissione alle universita’) unitamente ad una di di cultura generale: il vincitore riceve 700 euro, e il secondo classificato 300 euro (in moneta o Bitcoin).​ Quest’anno la prova si terrà sabato 1 giugno alle 15:00 all’ITI Alessandrini di Teramo: per partecipare bisogna iscriversi entro il 29 maggio.

Tutte le informazioni si possono trovare qui: www.premiodinicola.it ​

“Sergio Marchionne diceva che non aveva mai visto un abruzzese arrendersi. Gli abruzzesi cadono e si rialzano da soli, sosteneva,non perdono tempo a lamentarsi, ma fanno, producono, ricostruiscono. Da ragazzo io ho sperimentato in prima persona le parole di Marchionne, la tenacia e la forza d’animo delle persone della nostra terra che mi hanno aiutato a crescere. Pero’ oggi purtroppo molti di questi insegnamenti stanno sbiadendo. Con questo premio voglio far capire ai ragazzi che non devono aver paura a cimentarsi nelle sfide del mondo globale di oggi e che hanno le capacita’ per confrontarsi con tutti. Oltre a incitarli a studiare per il proprio futuro, il mio e’ un invito a prendere coscienza dei propri mezzi e oltrepassare i propri limiti. Ne ho conosciuti tanti di ragazzi in questi anni, e so bene che possono eccellere” dichiara Di Nicola.